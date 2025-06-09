日本環球「寶可夢萬聖派對」9月登場　還有新密室脫逃、殭屍亂舞

▲日本環球影城今年萬聖節活動將規劃寶可夢派對。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城每年最受歡迎的萬聖節活動，今年將從9月4日起登場。今年除了擴大備受歡迎的大量殭屍瘋狂起舞活動的規模，也規劃一系列「尖叫系」遊樂設施，還有寶可夢派對，讓旅客尖叫連連。

今年日本環球影城的萬聖節活動推出全新設施「恐怖工廠~絕望的殭屍之旅」，以一座驚悚的密室型殭屍製造工廠迷宮，遊客必須從裡面脫逃，並躲避步步逼近的殭屍威脅。

▲▼還有密室脫逃、尖叫系雲霄飛車。

此外，與《惡靈古堡TM》系列歷代英雄一同對抗最凶殘生物的現場恐怖設施「惡靈古堡TM英雄之夜」，因去年廣受

好評，今年將以日文語音版與英文語音版兩種語言登場。

而與去年大受歡迎的人氣動畫《鏈鋸人》合作的4D設施「鏈鋸人The Chaos 4-D」，還有超絕叫遊樂設施「鏈鋸人×好萊塢美夢~KICK BACK:日本刀VS鏈鋸ver.~」與反向衝刺雲霄飛車《鏈鋸人×好萊塢美夢~KICK BACK~》也將復活登場。

▲沖繩JUNGLIA叢林樂園部分實景公開。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供，下同）

而預計於7月25日開幕的「沖繩JUNGLIA叢林樂園」，於日前搶先公開樂園部分實景，包含高達14.5公尺的迎賓地標「生命之樹JUNGLIA TREE」、世界最大級無邊際溫泉「SPA JUNGLIA」，以及可俯瞰山景的在地美食餐廳，帶給旅客結合自然與奢華的沉浸式體驗。

▲園內的溫泉設施「SPA JUNGLIA」也亮相。

其中與樂園相連的「SPA JUNGLIA（スパ ジャングリア）」，館內擁有多種泡湯設施，如無邊際溫泉、洞窟風呂、天然溫泉池、石灰岩風格露天風呂、冷水池與女性限定按摩座湯等，女湯區有10種體驗，男湯區則有9種，提供結合沖繩自然與頂級溫泉享受，收費方式為大人2640日圓、兒童1540日圓。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）