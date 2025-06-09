ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

日本環球「寶可夢萬聖派對」9月登場　還有新密室脫逃、殭屍亂舞

▲▼日本環球影城萬聖節活動。（圖／業者提供）

▲日本環球影城今年萬聖節活動將規劃寶可夢派對。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本環球影城每年最受歡迎的萬聖節活動，今年將從9月4日起登場。今年除了擴大備受歡迎的大量殭屍瘋狂起舞活動的規模，也規劃一系列「尖叫系」遊樂設施，還有寶可夢派對，讓旅客尖叫連連。

今年日本環球影城的萬聖節活動推出全新設施「恐怖工廠~絕望的殭屍之旅」，以一座驚悚的密室型殭屍製造工廠迷宮，遊客必須從裡面脫逃，並躲避步步逼近的殭屍威脅。

▲▼日本環球影城萬聖節活動。（圖／業者提供）

▲▼還有密室脫逃、尖叫系雲霄飛車。

▲▼日本環球影城萬聖節活動。（圖／業者提供）

此外，與《惡靈古堡TM》系列歷代英雄一同對抗最凶殘生物的現場恐怖設施「惡靈古堡TM英雄之夜」，因去年廣受
好評，今年將以日文語音版與英文語音版兩種語言登場。

而與去年大受歡迎的人氣動畫《鏈鋸人》合作的4D設施「鏈鋸人The Chaos 4-D」，還有超絕叫遊樂設施「鏈鋸人×好萊塢美夢~KICK BACK:日本刀VS鏈鋸ver.~」與反向衝刺雲霄飛車《鏈鋸人×好萊塢美夢~KICK BACK~》也將復活登場。

▲▼沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲沖繩JUNGLIA叢林樂園部分實景公開。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供，下同）

而預計於7月25日開幕的「沖繩JUNGLIA叢林樂園」，於日前搶先公開樂園部分實景，包含高達14.5公尺的迎賓地標「生命之樹JUNGLIA TREE」、世界最大級無邊際溫泉「SPA JUNGLIA」，以及可俯瞰山景的在地美食餐廳，帶給旅客結合自然與奢華的沉浸式體驗。

▲▼沖繩叢林樂園JUNGLIA。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲園內的溫泉設施「SPA JUNGLIA」也亮相。

其中與樂園相連的「SPA JUNGLIA（スパ ジャングリア）」，館內擁有多種泡湯設施，如無邊際溫泉、洞窟風呂、天然溫泉池、石灰岩風格露天風呂、冷水池與女性限定按摩座湯等，女湯區有10種體驗，男湯區則有9種，提供結合沖繩自然與頂級溫泉享受，收費方式為大人2640日圓、兒童1540日圓。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 大阪旅遊 萬聖節 日本環球影城 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【驚心營救6小時】里長救豬仔創最快紀錄！曝援助心情「快點讓小孩回來」

推薦閱讀

超商開賣「炳叔烤玉米」限時優惠

超商開賣「炳叔烤玉米」限時優惠

東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期大公開

東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期大公開

一小時擁抱夢幻「宮古藍」！星宇航空8/22起直飛宮古島

一小時擁抱夢幻「宮古藍」！星宇航空8/22起直飛宮古島

Mister Donut「史努比聯名」第2彈

Mister Donut「史努比聯名」第2彈

萬里寧靜小村落隱藏版涼麵只賣夏天！

萬里寧靜小村落隱藏版涼麵只賣夏天！

超商「周一咖啡優惠」　7-11買1送1、全家10元多1杯

超商「周一咖啡優惠」　7-11買1送1、全家10元多1杯

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

TWICE高雄開唱　網友驚見五星飯店2晚破14萬

TWICE高雄開唱　網友驚見五星飯店2晚破14萬

露營場合法化意願低　觀光署放寬90%營地可「無痕露營」

露營場合法化意願低　觀光署放寬90%營地可「無痕露營」

日本環球「寶可夢萬聖派對」9月登場

日本環球「寶可夢萬聖派對」9月登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台最大「8000坪繡球花海」盛開中

最難訂吃到飽「島語」今年增2分店

首屆「台南熱氣球派對」6/21登場

礁溪川湯春天溫泉德陽館8月底停業

住青森最美森林系飯店　享溪畔早餐

號稱台北最強手搖只賣到下午！

韓國「鯛魚燒界的愛馬仕」來台快閃

TWICE高雄開唱　網友驚見五星飯店2晚破14萬

薄多義「幾歲生日送幾隻雞翅」7月回歸

埃及古文明巡禮　10～4月正逢旅遊旺季

熱門行程

2025碧潭水舞一騎來 水花火花煙花SHOW起來

5/24-6/7首創水火同源｜假日限定體驗裝置「轉動騎激」｜6/18、7/5煙火秀

最新新聞更多

超商開賣「炳叔烤玉米」限時優惠

東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期大公開

一小時擁抱夢幻「宮古藍」！星宇航空8/22起直飛宮古島

Mister Donut「史努比聯名」第2彈

萬里寧靜小村落隱藏版涼麵只賣夏天！

超商「周一咖啡優惠」　7-11買1送1、全家10元多1杯

藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯

TWICE高雄開唱　網友驚見五星飯店2晚破14萬

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366