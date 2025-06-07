花蓮海洋公園必玩！一票玩2天　體驗美人魚變裝、看10米哥吉拉

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

夏日到來，花蓮遠雄海洋公園今年推出多重玩法，不僅有高達10公尺的哥吉拉大型氣偶現身園內，更有全新美人魚主題夜未眠行程，園方也與在地19家飯店業者合作，推出「住宿+海洋公園」套票方案，不限票種，可享一票玩兩天。

花蓮遠雄海洋公園持續推廣在地觀光，不僅與日本三重縣的鳥羽水族館締結姐妹園，共同推廣生態保育與創新教育活動，園方也計畫將海豚劇場預計轉型為全台最大規模的「海豚守護基地」。成立海龜、海豚守護救援教育基地，專人專業照護園區內及未來救援下無法野放的海豚與海龜，由專業團隊照護，確保牠們的身心健康。

▲美人魚表演已成為海洋公園代表演出。（圖／業者提供）

同時搶攻暑假親子出遊商機，海洋公園也推出三大亮點活動：

1.美人魚主題夜未眠行程

全新美人魚主題夜未眠行程，包含專屬美人魚艙的獨特體驗、小小美人魚裝扮，還可以與人魚姐姐互動拍照，專屬美人魚實境秀保留席、海洋明星動物見面會等豐富行程，並加贈超級可愛的美人魚毯及鯊魚毯。

▲今年園內夏日活動「玩者歸來~2025海洋冰風暴怪獸聯盟最終戰」將有10米高哥吉拉大型氣偶。（圖／業者提供）

▲還有哥吉拉主題餐廳與周邊商品。（圖／業者提供）

2.夏日盛典「海洋冰風暴怪獸聯盟最終戰」

遠雄海洋公園每年暑假都引起話題的原創活動「海洋冰風暴」，今年將邁入5周年，此次活動以「玩者歸來~2025海洋冰風暴怪獸聯盟最終戰」為題，將展出去年引起話題的10米高的哥吉拉大型氣偶，並結合戲水設施，現場有大型水炮、冰雪機、水車、水槍等設備，再加上熱情冰風暴舞及沉浸式瘋狂體驗。

園區更特別打造「哥吉拉限定主題餐廳」，遊客在此不僅可看到哥吉拉、王者基多拉、摩斯拉、機械哥吉拉、拉頓等明星怪獸的身影，還能品嚐限定哥吉拉餐飲，包含哥吉拉霜淇淋冰棒、怪獸之王哥吉拉重量餐、無敵哥吉拉黑堡餐等有趣好玩的餐點飲料，另外還有哥吉拉應援毛巾、哥吉拉各式周邊商品。

▲海洋公園與在地飯店業者合作推出專案，上圖為捷絲旅花蓮中正館。（圖／業者提供）

3.全新住宿+門票專案

今年7月開始，海洋公園與悅樂旅店（花蓮中福館）、煙波大飯店（花蓮館）、捷絲旅（花蓮中正館）、麗翔酒店連鎖（花蓮館）、成旅晶贊飯店（花蓮假期館）、花蓮阿思瑪麗景大飯店、花蓮富野渡假酒店、藍天麗池飯店、麗格休閒飯店、玫瑰香榭飯店、麗軒國際飯店、花蓮香城大飯店、勤天商旅（花蓮館）等13家業者、共19家飯店共同聯合行銷，推出「住宿+海洋公園」套票方案，不限票種，可再享憑門票可到遠雄海洋公園玩兩天。

不只如此，海洋公園與 55688 台灣大車隊攜手合作，暑假期間只要上遠雄海洋公園官網，即可下載新戶專屬300元搭車補助金及其他搭車優惠。



▲六福水樂園今年將在6月21日至9月7日開放。（圖／六福村提供）



而六福水樂園將在6月21日開園，並於六福村官方商城預售490元門票。園區內擁有多項人氣必玩設施，包含碧海藍天造浪池、激流勇士、大漩渦，以及水溫只有6度C冰凍滑道等，營造出猶如碧海藍天的沉浸式氛圍。