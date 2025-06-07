住礁溪五星酒店免費玩秘境稻浪獨木舟　再享早餐吃到飽

▲礁溪寒沐酒店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

搶攻暑假商機，礁溪寒沐酒店推出夏季住房專案，雙人入住乘風居每晚9500元起，享早餐吃到飽，還能免費體驗黃金河稻獨木舟或豐盛愛玉DIY活動，同時還能享受降溫後的碳酸氫鈉泉。

▲旅客可以前往宜蘭冬山秘境的「黃金河稻」，乘坐雙人獨木舟划槳進入鄉野稻田河道中。（圖／業者提供）

夏天正是玩水上活動的最好季節，礁溪寒沐酒店今年攜手在地業者，旅客只要入住指定專案，就能前往宜蘭冬山秘境的「黃金河稻」，乘坐雙人獨木舟划槳進入鄉野稻田河道中，悠遊於水鄉澤國，飽覽稻穗美景。

或也可選擇前往太平山下的「豐盛愛玉」，園區栽培果膠濃度較高的「紅九愛玉」，參加即可親手製作並品嚐滑嫩清爽的愛玉凍。

▲還能泡降溫後的碳酸氫鈉泉。

此外，業者以溫泉涼涼泡的體驗，在6樓寒沐會館綜合溫泉池供應降溫後的碳酸氫鈉泉，在炎夏之中泡湯仍可感受涼意，且美人湯泉中內含礦物質成分亦有美膚效果。即日起至9月30日前，預訂「盛夏湯泉沁涼遊」住房專案，享MU TABLE美味自助早餐與涼夏體驗行程，每房額外贈送MU BAR酒吧飲料券以及限量的沁涼小物。

▲礁溪長榮鳳凰酒店迎來15周年。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪長榮鳳凰酒店迎接15周年，即日起至6月30日推出3大住房專案，包括礁溪、台中雙城遊，入住礁溪長榮就送台中鳳凰酒店住宿券一張；預訂一泊二食方案，就送在地品牌青花瓷盤一個，或可選擇入住三天兩夜，優惠價1萬2900元起還送早、晚餐吃到飽，享早餐時段星巴克無限暢飲。

此次礁溪長榮迎接周年慶，也推出最新Lounge空間「鳳凰飴號」，這處結合免費輕食甜點與微醺體驗的空間，打破傳統行政酒廊限定的規則，採邀請制體驗，專為入住一泊二食房客全面開放，提供從下午茶到夜間調酒的多時段服務。

▲▼桂冠自助餐廳在早餐時段提供星巴克喝到飽服務。（圖／記者蔡玟君攝）

位於二樓的「桂冠自助餐廳」則從即日起至6月底，平日特別加碼供應「北海道野生雪蟹」，為平日用餐體驗再升級，讓旅客能品嚐到頂級海味的鮮美滋味。餐廳每日持續供應多款人氣料理，包含松葉蟹腳吃到飽、現切炭烤牛排、經典烤鴨六吃與星巴克咖啡無限暢飲等選擇。