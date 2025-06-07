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北市2大戲水公園免費玩！加碼關渡水舞噴泉　夏夜散步吃餐車美食

▲「大佳河濱公園戲水區」、「百齡左岸小蟹戲水區」開放供民眾玩水。另外，關渡貨櫃市集旁的「關渡水岸景觀噴泉」也同步啟用。（圖／台北市水利處提供）

▲台北人不陌生的「大佳河濱公園戲水區」已於近日開放。（圖／台北市水利處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

悶熱夏天玩水最消暑，台北人不陌生的「大佳河濱公園戲水區」已於近日開放，今年度加碼「百齡左岸小蟹戲水區」供民眾玩樂。另外，關渡貨櫃市集旁的「關渡水岸景觀噴泉」也同步啟用，五彩光影搭配噴泉，營造夏夜的浪漫和沁涼。 

▲「大佳河濱公園戲水區」、「百齡左岸小蟹戲水區」開放供民眾玩水。另外，關渡貨櫃市集旁的「關渡水岸景觀噴泉」也同步啟用。（圖／台北市水利處提供）

▲今年度加碼「百齡左岸小蟹戲水區」供民眾玩樂。

「大佳河濱公園戲水區」和「百齡左岸小蟹戲水區」6月和9月噴水時間為每周六、日及國定假日，從暑假期間（7月至8月）起，兩處戲水區天天都開放，讓一家大小玩得過癮。

▲「大佳河濱公園戲水區」、「百齡左岸小蟹戲水區」開放供民眾玩水。另外，關渡貨櫃市集旁的「關渡水岸景觀噴泉」也同步啟用。（圖／台北市水利處提供）

▲「百齡左岸小蟹戲水區」6月和9月噴水時間為每周六、日及國定假日，從暑假期間起，兩處戲水區天天都開放。

台北市水利處說，「大佳河濱公園戲水區」多年來受親子族群喜愛，假日人潮眾多。對此，今年度加碼開放基隆河左岸、士林區的「百齡左岸小蟹戲水區」，讓小孩有更多的戲水選擇。「大佳河濱公園戲水區」分3個噴水時段，從早上10點一路玩到傍晚6點都沒問題；「百齡左岸小蟹戲水區」分5個噴水時段，最後一場為5點至5點半。

▲關渡貨櫃市集旁的「關渡水岸景觀噴泉」也同步啟用。（圖／台北市水利處提供）

▲觀賞用「關渡水岸景觀噴泉」每日共有4個時段展演，猶如小型的水舞秀，為河濱注入浪漫氣氛。

此外，關渡碼頭貨櫃市集旁，還有一處「關渡水岸景觀噴泉」，6月至9月每日共有4個時段展演，噴泉表演結合節奏水舞與流動光影，猶如小型的水舞秀，為河濱注入浪漫氣氛，是夏夜散步、約會的好去處。

▲「大佳河濱公園戲水區」、「百齡左岸小蟹戲水區」、「關渡水岸景觀噴泉」噴水時間。（圖／記者彭懷玉製表）

▲「大佳河濱公園戲水區」、「百齡左岸小蟹戲水區」、「關渡水岸景觀噴泉」開放時段，點圖放大。

不過，水利處特別提醒，關渡噴泉僅供觀賞，切勿進入噴泉區域戲水；「大佳河濱公園戲水區」和「百齡左岸小蟹戲水區」開放期間，皆會定期進行水質檢驗，請民眾攜帶換洗衣物，放心玩水，也要記得注意防曬，並請提醒孩子遵守現場公告與指示，維護安全舒適的玩水空間。

▲「大佳河濱公園戲水區」、「百齡左岸小蟹戲水區」開放供民眾玩水。另外，關渡貨櫃市集旁的「關渡水岸景觀噴泉」也同步啟用。（圖／台北市水利處提供）

▲關渡貨櫃市集旁的「關渡水岸景觀噴泉」同步啟用，可以一邊用餐一邊賞景，感受夏夜的浪漫情調。

關鍵字： 台北市旅遊 戲水勝地 大佳河濱公園戲水區 百齡左岸小蟹戲水區 關渡水岸景觀噴泉

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