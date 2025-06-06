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全台第2家泰式炒河粉「BO BO」插旗桃園　6/16進駐大江購物中心

▲BO BO冠軍炒河粉。（圖／瓦城提供）

記者黃士原／台北報導

瓦城泰統集團旗下「BO BO」主打泰式炒河粉，全台首店去年3月進駐宏匯廣場，大江購物中心今日宣布引進該品牌，6月16日開幕，同時推出慶祝活動，7月17日前完成指定步驟就送泰式奶茶或香烤泰北玉米。

BO BO是瓦城泰統集團去年推出的泰式炒河粉品牌，考量到不同消費者的口味需求，研發出12道泰式炒河粉，餐廳推薦「BO BO冠軍炒河粉」，採用Q彈河粉及新鮮白蝦，醬汁融合酸、甜、微辣；「綠咖哩椰汁雞肉炒河粉」結合雞腿片、九層塔等食材，搭配綠咖哩，微辣中帶點椰香；「女神炒青木瓜絲」則以青木瓜絲取代河粉，再搭配蛋、豆干、花生，整體風味清新微辣。

▲綠咖哩椰汁雞肉炒河粉。（圖／瓦城提供）

餐廳也分享美味吃法，上桌後先擠上新鮮檸檬角，再把豆芽及特製辣椒等配料攪拌均勻。每桌更附有辣椒粉或檸檬汁，可依喜好加進炒河粉。

為慶祝BO BO桃竹苗首店開幕，6月16日至7月17日，大江會員領取APP專屬COUPON並內用點選指定餐點，可兌換泰式奶茶或香烤泰北玉米1份，限量500份。此外，聯名卡友於全館指定餐飲消費，當日單筆刷卡滿千元回饋120元，每卡每月最高回饋240元。

▲涮乃葉台茂店停業改裝涮之華。（圖／取自涮乃葉臉書）

位於台茂購物中心的涮乃葉暫停營業進行改裝，6月27日重新開幕，屆時品牌將升級為「涮之華」，加價就能享有壽司吃到飽。

涮之華是涮乃葉升級版品牌，一樣也是主打火鍋吃到飽以及自助吧無限供應，不同的是套餐加價120元，就能升級壽司吃到飽，包括燒炙鮭魚、鮪魚、豆皮、鮮蝦、蒲燒鰻魚、醋漬鮪魚。另外，期間限定的小羔羊肉與頂級澳洲和牛套餐，也有3款是包含壽司吃到飽。

關鍵字： 美食雲 泰式炒河粉 BO BO

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