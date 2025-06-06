廣島5間質感旅宿提案！房內看瀨戶內海　住甜點度假村玩水上樂園

▲江田島莊在2024年獲得「世界奢華飯店大獎」肯定 。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

越來越多人赴日旅遊，更偏好不那麼人擠人的目的地，在廣島縣就有5間特色質感旅宿選擇，有適合親子入住的甜點度假村，還能玩水上樂園，或入住離島中的飯店，房內陽台就能享受瀨戶內海風光。

▲▼江田島莊客房，並享有溫泉設施 。

江田島 江田島莊

距離廣島市搭乘渡輪僅約30分鐘，位於瀨戶內海的江田島上，就有一間融合藝術、自然與溫泉療癒的高質感旅宿「江田島莊」，全館僅32間客房，間間面海，窗外就是一望無際的瀨戶內海，讓旅客能徹底遠離塵囂，沉澱心靈。

館內設計巧妙融入在地文化與藝術，由日本知名和紙藝術家堀木エリ子（Eriko Horiki）為旅館創作獨家藝術作品，為空間增添柔和又深具意境的光與影之美。

江田島莊的另一個靈魂所在，則是擁有療癒效果、極為珍稀的溫泉水質，其高保濕、高保溫的特性，為疲憊的身心注入滿滿能量。也因其獨特設計，在2024年榮獲有「飯店界奧斯卡」之稱的《世界奢華飯店大獎》（World Luxury Hotel Awards）的三項大獎肯定。

▲▼日本知名甜點品牌打造的度假村「Châteraisé Gateaux kingdom Setouchi」 。

吳市 Châteraisé Gateaux kingdom Setouchi

在瀨戶內海的溫柔海風吹拂下，結合甜點、自然與家庭回憶的新型度假村「 Châteraisé Gateaux kingdom Setouchi」在2024年9月在廣島縣吳市開幕。該度假村由日本國民甜點品牌「Châteraisé」集團打造，坐落於100萬坪的遼闊自然腹地，是一座適合全家大小同樂的夢幻「甜點王國」。

這裡不僅擁有療癒人心的風景，更能享受到以廣島、吳地區的在地食材烹調的美食饗宴，無論是鮮甜檸檬、肥美牡蠣、四季蔬菜或香氣四溢的柑橘類水果，皆巧妙融入餐桌之中。而讓人最期待的，莫過於由職人烘焙、現場品嘗的蘋果派與原創甜點，宛如置身糖果屋的童話世界。

村內還設有廣島最大規模的戶外水上樂園「Sunshine Pool」，從大型滑水道、流動河道，還有專為幼兒設計的淺水池區，不僅是小朋友的天堂，更喚醒每位大人心中的童心。今年更計畫增加瀨戶內咖啡、以及對外開放參觀的甜點觀光工廠。

▲▼廣島世羅萬楓酒店。

廣島世羅萬楓酒店

全球最大飯店連鎖品牌「萬豪集團」旗下所經營的「廣島世羅萬楓酒店」，是與日本積水株式會社合作推動地方創生的企劃下，所打造的新型態飯店，酒店緊鄰道路休息站「道之駅站 世羅」，停車超方便，是自駕遊的好選擇。飯店以簡約溫潤的設計營造出放鬆氛圍，全房型採用席夢思床墊，讓旅人回歸純粹的旅行初衷，並提供最高品質的舒適環境。

▲▼嚴妹屋 。

宮島 北之町嚴妹屋

位於世界遺產之島—宮島的「北之町 嚴妹屋」，是一棟擁有百年歷史的傳統町家建築，靜靜座落在保留江戶時代風貌的町家通上，將時光凝結於一磚一瓦之間。

嚴妹屋建於明治後期，歷經多次修繕與改建，仍保有傳統町家建築的風格與風情。過去曾是花道與茶道老師的住所，同時也是鄰里間文化交流的場所，如今，旅人來到這裡，不只是短暫歇腳，而是如島民一般，體驗「住」的生活日常。

嚴妹屋的一大亮點是設有寬敞的高野槙木浴槽，牆面採用中國山地的檜木，地板則鋪設來自廣島縣倉橋島，同樣用於日本國會議事堂的「紅葉御影石」，整個空間浸潤在木香與石材的質樸中，讓人感受到深層的放鬆與安定。為了讓旅客的早晨更具在地感，嚴妹屋免費提供當地人氣老店「喫茶SHIMA」的手工麵包與自家製的廣島檸檬果醬，讓旅人能悠閒地享受一份溫暖的宮島早餐，元氣滿滿的展開一天的旅程。

▲▼小佐木島「宿NAVEL的學校」。

小佐木島 宿NAVEL的學校

從新幹線停靠的JR三原站出發，不到20分鐘即可抵達這座日本本土上離新幹線最近的離島「小佐木島」，全島僅有4位居民，卻蘊藏著無限的魅力與療癒能量。改建自90年古民家的「宿NAVEL的學校」，原為研修用設施，於2018年翻修為旅宿，希望讓更多人認識小佐木島的純樸魅力。

與旅宿相連的「婆婆食堂」，由島上長輩親手料理，提供在地新鮮漁獲、蔬菜與鄉土風味料理。每一口，都是島上人情與自然的凝聚。島上還有令人驚喜的北歐式桑拿體驗「meri小佐木島」，導入自愛沙尼亞的設備，可自行澆水升溫），溫度控制於約65℃，提供溫和舒適的蒸氣體驗，徹底放鬆。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）