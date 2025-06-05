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小丑魚回來了！見證海洋自癒　綠島「小丑島」潛點重現生機

▲綠島小丑島潛點生態重現生機　東管處長期潛點監測見證海洋恢復力。（圖／觀光署東管處提供）

▲見證海洋的自癒力！綠島小丑島潛點生態回春。（圖／觀光署東管處提供）

記者胡至欣／綜合報導

曾因天災與工程重創、宛如沉睡海底的綠島潛點「小丑島」，經歷四年恢復期後，終於重展生機！根據交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）最新調查，這片水下生態寶地正悄悄重回榮景，小丑魚回來了，海葵搖曳生姿，再次成為潛客嚮往的夢幻潛點。

「小丑島」得名於其海底廣布的海葵群落，以及棲息其中的白條雙鋸魚（俗稱小丑魚）與三斑圓雀鯛，是綠島具代表性的潛水景點之一。然而自109年起，因鄰近漁港修復工程、強降雨與颱風等極端氣候衝擊，大量泥沙覆蓋礁石，加上海溫長期偏高，導致海葵與珊瑚出現嚴重的白化與死亡，魚群失去棲地，生態陷入沉寂。

東管處自2016年起啟動長期海域調查，並委託台灣珊瑚礁學會透過定點觀測與水下影像紀錄，完整掌握小丑島的生態變化。歷時四年的持續追蹤，近日迎來激勵人心的好消息—海葵覆蓋率逐步回升，白條雙鋸魚與三斑圓雀鯛等生物族群也悄然重現，海底生態圈再度活絡起來，象徵環境正在朝向健康狀況發展。

這批珍貴的水下影像，不僅記錄了大自然的恢復力，也如同一卷「海洋自癒的時間軸」：從死寂的白化礁石，到如今隱約透著生命脈動的海底畫面，為海洋保育、永續觀光與環境教育提供了重要借鏡。

東管處指出，透過長期潛點監測與水下影像紀錄，不僅能持續掌握海洋生態的變化，也有助於各部門公共建設與環境管理之政策參考。未來將持續與學術單位及在地團隊合作，透過定期調查與資料共享，深化對潛點生態的理解與守護，同時逐步導入低擾動、尊重自然的生態友善旅遊，推動旅遊與保育並行，邁向真正的海洋永續觀光。

關鍵字： 生態 海洋 綠島 潛水 保育

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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