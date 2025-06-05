拿不要的花傘換「露天風呂券」　加100元還可泡湯屋

▲北投春天酒店即日起至9月30日祭出「傘傘換泡湯」活動。（圖／春天酒店提供）



記者彭懷玉／綜合報導

拿出你家不要的花傘！北投春天酒店即日起至9月30日祭出「傘傘換泡湯」活動，一支花雨傘可兌換一張露天風呂券，加100元即可泡湯屋。業者指出，「今一早在官網上分享就有50多歲女性來兌換，雨傘以鮮艷色彩為優先，數量有限，換完為止。」

▲能以一支完好、可用的花雨傘，兌換一張露天風呂券，加100元則可兌換湯屋券。（圖／春天酒店提供）



「傘傘換泡湯」能以一支完好、可用的花雨傘，兌換一張露天風呂券，加100元則可以兌換湯屋券，不過泡湯需現場安排，無法事先預約，每人限換乙次，同時，兌換當天除了可以直接抵用，還能以488元優惠價購買露天風呂或室內湯屋（140cm小朋友為399元）。

▲春天酒店位居「大磺嘴」源頭。（圖／春天酒店提供）



春天酒店位居「大磺嘴」源頭，特有的白磺原湯色澤乳白，而有「牛奶湯」之稱，戶外風呂擁有九種不同SPA溫泉湯池，包括親子戲水浴池、浮浴、冷水浴、石板浴、八角靜態池、氣泡浴、寢浴等，如果怕熱，也能在夜間泡湯，巡遊在各個溫泉池中，感受淋漓的暢快。

▲▼北投麗禧溫泉酒店即日起推出一泊二食專案，每晚17,500元起，品嚐得到法國藍帶主廚打造的現代春夏新菜單。（圖／北投麗禧溫泉酒店提供）



在梅雨季悄然來臨之際，北投麗禧溫泉酒店即日起推出一泊二食專案，每晚17,500元起，旅人可在客房內專屬湯池中，沉浸於如牛奶的白磺泉，感受來自大自然的撫慰，搭配C’est Bon歐陸餐廳全新推出的春夏現代法式菜單，品嚐得到「哈密瓜冷湯/松露地瓜球」、「澳洲M8和牛肋眼」、「法式優格蛋糕」等，在綠意環繞中品味清爽的饗宴。