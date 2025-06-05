藝術行旅郵輪式公車上路！串接江賢二藝術園區　門票有優惠

▲▼全新亮點路線串接「都歷園區」及「江賢二藝術園區」。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為推廣低碳綠色旅遊並深化東海岸藝文主題旅遊體驗，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處今年全新推出「8101B藝術行旅」郵輪式公車路線，將自114年6月1日起正式上路，將帶領遊客深入探索東海岸的獨特藝文風景與在地文化產業，體驗融合美學與永續理念的深度小旅行。

今年的全新亮點路線「8101B藝術行旅」是台灣好行東部海岸線，有鑑於東海岸大地藝術節系列活動有成，累積深厚的藝文基礎與永續價值，因此東管處特別攜手公益平台團隊，共同規劃一條串接「都歷園區」及「江賢二藝術園區」的台灣好行郵輪式藝術主題路線，只要搭乘本路線，旅客即可憑當日乘車票券，以專屬優惠價（原價全票350元、優惠票250元）購買江賢二藝術園區門票。

發車時間：每日08:40自台東轉運站出發（週二停駛）

沿途景點：台東火車站、都歷遊客中心、江賢二藝術園區

行程亮點：造訪獨具為文化及海洋性的都歷園區、沉浸於江賢二藝術園區，體驗藝術與自然共融的場域。

票價：全票$250元，優待票$150元（12歲以下及65歲以上），6歲以下免費。

專屬優惠：憑乘車票券可優惠購買江賢二藝術園區門票（6月30日前$150元，7月1日後$250元）

限定紀念物：「藝術行旅・慢旅集章」，於都歷遊客中心蓋下旅途印記，憑明信片兌換限量小禮物。

▲▼夜訪小野柳路線於夜間尋訪寄居蟹的家、觀察海岸生態，特別適合親子遊與深度生態愛好者參加。



另外「8101D夜訪小野柳路線」則搭配主題活動期間限定持續推行，自6月1日至10月31日，從13:30出發沿途行經台東火車站、加路蘭、阿美族民俗中心與都蘭糖廠，最後在小野柳迎來最動人的壓軸。旅客將於夜間尋訪寄居蟹的家、觀察海岸生態，並在星空下感受台東的靜謐美好，特別適合親子遊與深度生態愛好者參加；乘車票券全票為$350元，優待票為$250元；民眾可憑台灣好行乘車票券以優惠價購買夜訪小野柳行程。

兩條路線皆為台灣好行觀光公車路線，均有專業導覽人隨車解說。除週二停駛外，其餘每日皆提供服務；旅客除於官網預定、7-11及全家兩大通路購票外，亦可持電子票證輕鬆搭乘；無需自駕，即可悠遊台東山海秘境。此次路線結合低碳交通與文化導覽，打造「環保、教育與美學」兼具的永續旅遊新模式，不僅減少碳足跡，更鼓勵旅人以緩慢步調深入體驗在地生活，實踐全球永續旅遊趨勢。

另外東管處預計暑假期間推出「玉長豐濱線X一烈!海派過生活」一日套票，及「玉長豐濱X安通好湯」二日優惠聯票，結合部落遊程體驗及溫泉住宿等，將為旅客帶來更豐富多元的花東旅遊選擇，敬請期待。

更多資訊請至台灣好行官網或東部海岸國家風景區官方網站查詢。

台灣好行官網: https://www.taiwantrip.com.tw/Frontend/Route/Select_p?RouteID=R0073

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處官網: https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/zh-tw/

