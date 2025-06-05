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手搖飲「林俊傑專屬特調」只賣2天　買還送應援貼紙+保冷袋

▲▼御私藏推出林俊傑專屬特調「黑夜問白天」。（圖／御私藏提供）

▲御私藏推出林俊傑專屬特調「黑夜問白天」只賣2天。（圖／御私藏提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天王JJ林俊傑將在6月7日、6月8日站上台北大巨蛋，舉辦《JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會》台北站。為搶攻演唱會熱潮，手搖飲品牌「御私藏Cozy Tea Loft」特意推出JJ專屬特調「黑夜問白天」，且限定只賣2天，買還送應援貼紙+品牌保冷1杯袋，送完為止。

▲▼御私藏推出林俊傑專屬特調「黑夜問白天」。（圖／御私藏提供）

▲買「黑夜問白天」飲品就送應援貼紙及保冷袋。

御私藏以林俊傑歌曲《黑夜問白天》做為靈感推出同名特調「黑夜問白天」，在薰衣草綠茶裡加入滑順鮮奶酪、Q彈仙草凍及香濃白色起司奶蓋，把黑與白的元素完美融合，每杯售價90元，6月7日、6月8日於大巨蛋店限定販售，凡購買黑夜問白天就送JJ應援貼紙+品牌保冷1杯袋，數量有限、售完為止。

▲▼迷客夏最新台味可樂系列（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏推出全新台味可樂系列（圖／記者蕭筠攝）

迷客夏本月也推出最新「台味可樂」系列，採用獨家調配天然香辛料手工熬煮，包括丁香、馬告等台灣較具代表性的香料，以手工熬煮方式製作成可樂基底推出3款飲品選擇，數量有限、售完為止。

「台味海鹽檸檬可樂」加入整罐氣泡飲搭配手工可樂、海鹽檸檬，打造清爽滋味，每杯售價60元；「台味可樂桃冰沙」選用香甜蜜桃果醬結合手工可樂打成綿密冰沙，售價60元；「台味可樂拿鐵」則是手工可樂搭配娜杯紅茶、綠光鮮奶的組合，售價60元起。

為歡慶新品上市，至6月29日前凡購買台味可樂系列飲品1杯，並於官方LINE帳號或掃描門市活動立牌QR CODE完成發票登錄，即有機會抽中「台味搖滾Tee」，共抽出10名，只送不賣；迷客夏官方Threads加碼再抽出10名幸運兒，只要在指定貼文下方留言曬出「台味可樂」飲品照片，並完成指定步驟即可參加抽獎。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 御私藏Cozy Tea Loft 迷客夏 林俊傑

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