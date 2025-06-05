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今夏日本必玩景點！最新米飛兔、叢林樂園　看絕美花火大會

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

▲長崎豪斯登堡打造全球首座米飛兔樂園，將於6月21日開幕。（圖／豪斯登堡提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

鎖定暑假赴日旅遊熱潮，日本知名訂房品牌「樂天旅遊」就分享夏日必玩亮點活動與景點，包括2處新開樂園，以及不可錯過的花火盛會；從即日起至6月20日為止平台也推出限時優惠，透過平台預訂飯店最高可享45折優惠。

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

▲▼米飛兔樂園將有許多互動設施。

▲▼長崎米飛兔樂園。（圖／豪斯登堡提供）

今年夏天最受矚目的新開幕設施，包括九州長崎豪斯登堡打造全球首座米飛兔樂園，將於6月21日開幕，園內重現經典繪本中的荷蘭村莊風情，並設有親子互動設施、主題商店與餐飲空間。

▲▼沖繩JUNGLIA叢林樂園。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲▼沖繩JUNGLIA叢林樂園。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

▲▼沖繩JUNGLIA叢林樂園。（圖／株式会社ジャパンエンターテイメント提供）

而沖繩首座主題樂園「JUNGLIA叢林樂園」將於7月25日開幕，園區以恐龍探險、熱氣球飛行與高空滑索等刺激設施為主打，結合山原國立公園的自然景觀，呈現自然共生與沉浸式娛樂的度假概念。

▲▼日本花火大會。（圖／樂天旅遊提供）

▲長岡祭典大花火大會。（圖／樂天旅遊提供，下同）

另外，最具代表日本的夏日風物詩，就是於各地夜晚登場的花火大會，其中新潟縣的「長岡祭典大花火大會」被列為日本三大花火盛事，今年預計於8月2日至3日舉行，超過2萬發花火在夜空綻放，其中以象徵和平與重生的「鳳凰重生」煙火更是經典，每年吸引上百萬遊客朝聖。

▲▼日本花火大會。（圖／樂天旅遊提供）

▲秋田大曲花火。

位於秋田縣的「大曲之花火（全國花火競技大會）」則預計於8月30日登場，這裡是日本煙火師心中的最高殿堂，活動分為白天與夜間部，將施放超過1萬8000發煙火，展現藝術與科技融合的極致演出，氣勢磅礡、震撼人心。

想要夏天前往日本玩樂園、看花火，樂天旅遊即日起推出的SUPER SALE就提供住宿最高45折， 還可疊加優惠券享受多重折扣，本次活動涵蓋東京、大阪、北海道、沖繩等熱門地區，每波皆限量搶用，另有9折與95折通用折價券並祭出多種限定優惠券。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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