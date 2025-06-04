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漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　明起5人同行1人免費

▲漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」。（圖／漢來美食提供）

▲漢來海港桃園台茂店將升級為島語，7月31日停業改裝。（圖／漢來美食提供）

記者黃士原／台北報導

桃園吃到飽控有口福了！漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，將於今年7月31日進行升級大改裝，之後將會以「島語」重新跟大家見面。為感謝桃園在地消費者10年來的熱情支持與愛護，餐廳特別祭出限時回饋活動，明天起至7月30日，平日持4張該店餐券用餐，即享5人同行1人免費。

▲漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」。（圖／漢來美食提供）

▲島語自助餐廳。（圖／漢來美食提供）

漢來美食表示，漢來海港自助餐自2014年進駐桃園台茂購物中心，Google評論維持4.2顆星，是許多人家庭聚會、企業聚餐的首選地點，不過有感這幾年來桃園地區人口增加，消費者對餐飲品質要求逐年提升，因此集團決定升級為島語自助餐廳，取代原有品牌。

為回饋多年來對漢來海港桃園台茂店支持的顧客，餐廳特別祭出限時回饋活動，明天起至7月30日，平日持4張漢來海港桃園台茂店餐券用餐，即享5人同行1人免費。

此外，即日起至6月30日，漢來海港全台分店推出「生蠔季」活動，選用鮮美肥嫩的日本兵庫縣及廣島的生蠔，於午、晚餐時段供應鮮蒸生蠔或酥炸生蠔2款料理。

▲台北萬豪Garden Kitchen下午茶吃到飽特價到8月29日。（圖／台北萬豪提供）

另外，歡慶10周年，台北萬豪酒店Garden Kitchen下午茶吃到飽推出限時優惠，原價每人1080元+10%，今日起至8月29日特價899元+10%，現省199元，即日起開放預訂。

為了搶先吃到飽商機，原本供應午餐的Garden Kitchen，去年12月起新推全自助式下午茶，規劃漁港直送極鮮海物區、精湛冷盤區、環球熱食區、現切肉食吧、現點現做料理區及夢幻甜點區等6大主題區，餐檯上供應超過50種料理美食。

關鍵字： 美食雲 漢來海港 Buffet

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