ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」　北市第2家分店試賣中

▲▼六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」。（圖／六扇門提供）

▲六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」。（圖／六扇門提供）

記者黃士原／台北報導

人氣連鎖小火鍋「六扇門」在6月6日的品牌日，串連全台102家門市推出優惠活動，當天來店即享「蒜味嫩雞胸鍋」買一送一。

六扇門近期全面升級肉品供應，全系列堅持使用原塊肉，同時在今年的6月6日品牌日，首度串連全台百家門市，共同推出新鍋「蒜味嫩雞胸鍋」買一送一。此鍋主打高蛋白，選用台灣在地雞胸肉，經蒜香獨門醃料入味處理，搭配六扇門經典原味湯頭。

▲▼六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」。（圖／六扇門提供）

▲六扇門北市第2家分店試賣中。（圖／六扇門提供）

此外，六扇門在全台分店已有102家，台北市第1家分店「中山農安店」在去年底開幕，經過近半年後，第2家分店落腳北投區，距離捷運明德站步行僅需3分鐘，目前正在試營運，預計6月中旬正式開幕。

六扇門在網路上有「最強小火鍋」稱號，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

▲西堤牛排「BBQ炸雞拼盤」。（圖／王品提供）

▲西堤牛排「BBQ炸雞拼盤」。（圖／王品提供）

另外，充滿活力的盛夏，西堤牛排邀請潮流創作歌手派偉俊，量身打造品牌主題曲TASTy RAP，同時即日起到7月31日，到門店唸出「美味派」並內用消費2客套餐，就送BBQ炸雞拼盤。

搶攻畢業季商機，即日起到7月13日到陶板屋用餐，其中一位出示教師證、學生證或穿學生制服，消費8客以上套餐現打9折；7月前平日到西堤出示指定畫面，消費8客經典套餐，也有9折優惠。
 

關鍵字： 美食雲 六扇門 王品 西堤

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【考考數鈔達人】隨機抽幾張出來她迅速俐落報出正解！

推薦閱讀

老字號鐵板燒推出全新品牌「私．犇」

老字號鐵板燒推出全新品牌「私．犇」

首屆「台灣觀光永續獎」揭曉

首屆「台灣觀光永續獎」揭曉

水餃冰品「買1送1」

水餃冰品「買1送1」

安達產險旅平險「三大重點」　關鍵保障旅程超有感

安達產險旅平險「三大重點」　關鍵保障旅程超有感

朝聖荷蘭最偉大畫家故居！

朝聖荷蘭最偉大畫家故居！

Uber Eats6月限定優惠一次看

Uber Eats6月限定優惠一次看

北市城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

北市城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

摩斯6月限定超值省優惠券出爐　

摩斯6月限定超值省優惠券出爐　

嘉義市10處阿勃勒花海景點

嘉義市10處阿勃勒花海景點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

最新「黑潮海盜村」在新北林口

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

新葡苑2分店推港點吃到飽

沒招牌超低調卻是在地人的肉粽愛店！

5家餐廳黑鮪魚吃到飽限時登場

六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」

台北萬豪下午茶吃到飽特價明登場

涮乃葉台茂店停業改裝為涮之華

熱門行程

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

老字號鐵板燒推出全新品牌「私．犇」

首屆「台灣觀光永續獎」揭曉

水餃冰品「買1送1」

安達產險旅平險「三大重點」　關鍵保障旅程超有感

朝聖荷蘭最偉大畫家故居！

Uber Eats6月限定優惠一次看

北市城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366