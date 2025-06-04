六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」　北市第2家分店試賣中

▲六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」。（圖／六扇門提供）

記者黃士原／台北報導

人氣連鎖小火鍋「六扇門」在6月6日的品牌日，串連全台102家門市推出優惠活動，當天來店即享「蒜味嫩雞胸鍋」買一送一。

六扇門近期全面升級肉品供應，全系列堅持使用原塊肉，同時在今年的6月6日品牌日，首度串連全台百家門市，共同推出新鍋「蒜味嫩雞胸鍋」買一送一。此鍋主打高蛋白，選用台灣在地雞胸肉，經蒜香獨門醃料入味處理，搭配六扇門經典原味湯頭。

▲六扇門北市第2家分店試賣中。（圖／六扇門提供）

此外，六扇門在全台分店已有102家，台北市第1家分店「中山農安店」在去年底開幕，經過近半年後，第2家分店落腳北投區，距離捷運明德站步行僅需3分鐘，目前正在試營運，預計6月中旬正式開幕。

六扇門在網路上有「最強小火鍋」稱號，菜單上有30種風味湯底可選，從原味鍋、沙茶鍋、牛奶鍋、番茄鍋、酸白菜鍋到韓式部隊鍋都有，價格170元至300元，也可加點火鍋料、蔬菜、肉品與海鮮。除了主食鍋物之外，自助吧還有冰淇淋、爆米花、泡麵無限取用，十多款飲料也是免費喝到飽。

▲西堤牛排「BBQ炸雞拼盤」。（圖／王品提供）

另外，充滿活力的盛夏，西堤牛排邀請潮流創作歌手派偉俊，量身打造品牌主題曲TASTy RAP，同時即日起到7月31日，到門店唸出「美味派」並內用消費2客套餐，就送BBQ炸雞拼盤。

搶攻畢業季商機，即日起到7月13日到陶板屋用餐，其中一位出示教師證、學生證或穿學生制服，消費8客以上套餐現打9折；7月前平日到西堤出示指定畫面，消費8客經典套餐，也有9折優惠。

