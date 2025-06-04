ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

迷客夏「台味可樂」系列新上市　八曜和茶「蛋蜜汁」回歸

▲▼迷客夏最新台味可樂系列（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏即日起推出最新台味可樂系列。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「迷客夏」今夏重磅推出全新沁涼飲品「台味可樂」系列，選用手工熬煮的可樂做為基底，搭配整罐氣泡水、娜杯紅茶拿鐵等打造3款全新特調，即日起於全門市開賣。

迷客夏最新「台味可樂」系列即日起於全門市上市，採用獨家調配天然香辛料手工熬煮，像是丁香、馬告等台灣較具代表性的香料，以手工熬煮方式製作成可樂基底推出3款飲品選擇，數量有限、售完為止。

▲▼迷客夏最新台味可樂系列（圖／記者蕭筠攝）

▲台味海鹽檸檬可樂（左）、台味可樂拿鐵（右）。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼迷客夏最新台味可樂系列（圖／迷客夏提供）

▲台味可樂桃冰沙。（圖／迷客夏提供）

「台味海鹽檸檬可樂」加入整罐氣泡飲搭配手工可樂、海鹽檸檬，打造清爽滋味，每杯售價60元；「台味可樂桃冰沙」選用香甜蜜桃果醬結合手工可樂打成綿密冰沙，售價60元；「台味可樂拿鐵」則是手工可樂搭配娜杯紅茶、綠光鮮奶的組合，售價60元起。

為歡慶新品上市，至6月29日前凡購買台味可樂系列飲品1杯，並於官方LINE帳號或掃描門市活動立牌QR CODE完成發票登錄，即有機會抽中「台味搖滾Tee」，共抽出10名，只送不賣；迷客夏官方Threads加碼再抽出10名幸運兒，只要在指定貼文下方留言曬出「台味可樂」飲品照片，並完成指定步驟即可參加抽獎。

▲▼八曜和茶蛋蜜汁。（圖／記者蕭筠攝）

▲八曜和茶「蛋蜜汁」睽違2年回歸。

八曜和茶睽違2年再度開賣超人氣「寶島蛋蜜汁」，捨棄傳統生蛋黃以新鮮當日現榨高級香吉士帶出柑橙酸甜，再搭配厚奶、燕麥奶、明日清爽茶（青茶）堆疊出綿滑雪泡層次，每杯售價89元。

加碼推出全新「冰涼 6×7」，使用明日清爽茶（青茶）做為基底，結合新鮮手切當日現榨的香吉士原汁，每一口都能喝到酸甜清爽滋味，每杯售價79元，6月6日起於全門市上市。

【你可能也想看】

►可不可「盛夏奶茶季」報到　5款全新古早味奶茶一次看
►一沐日「高讚塔奶蓋烏龍綠」開賣　九層塔變身綿密奶蓋
►beard papa's「2款新泡芙」6月限定吃　超夯脆糖耶克派皮也回歸

關鍵字： 美食情報 美食雲 迷客夏 八曜和茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【有這樣的校長你還想畢業？】東石高中校長畢典大跳16蹲嗨爆全場

推薦閱讀

老字號鐵板燒推出全新品牌「私．犇」

老字號鐵板燒推出全新品牌「私．犇」

首屆「台灣觀光永續獎」揭曉

首屆「台灣觀光永續獎」揭曉

水餃冰品「買1送1」

水餃冰品「買1送1」

安達產險旅平險「三大重點」　關鍵保障旅程超有感

安達產險旅平險「三大重點」　關鍵保障旅程超有感

朝聖荷蘭最偉大畫家故居！

朝聖荷蘭最偉大畫家故居！

Uber Eats6月限定優惠一次看

Uber Eats6月限定優惠一次看

北市城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

北市城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

摩斯6月限定超值省優惠券出爐　

摩斯6月限定超值省優惠券出爐　

嘉義市10處阿勃勒花海景點

嘉義市10處阿勃勒花海景點

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／基隆-石垣島渡輪「比2千元貴」

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

最新「黑潮海盜村」在新北林口

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

新葡苑2分店推港點吃到飽

沒招牌超低調卻是在地人的肉粽愛店！

5家餐廳黑鮪魚吃到飽限時登場

六扇門6/6「蒜味嫩雞胸鍋買一送一」

台北萬豪下午茶吃到飽特價明登場

涮乃葉台茂店停業改裝為涮之華

熱門行程

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

老字號鐵板燒推出全新品牌「私．犇」

首屆「台灣觀光永續獎」揭曉

水餃冰品「買1送1」

安達產險旅平險「三大重點」　關鍵保障旅程超有感

朝聖荷蘭最偉大畫家故居！

Uber Eats6月限定優惠一次看

北市城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

漢來海港台茂店升級島語「7/31停業改裝」　

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366