迷客夏「台味可樂」系列新上市　八曜和茶「蛋蜜汁」回歸

▲迷客夏即日起推出最新台味可樂系列。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「迷客夏」今夏重磅推出全新沁涼飲品「台味可樂」系列，選用手工熬煮的可樂做為基底，搭配整罐氣泡水、娜杯紅茶拿鐵等打造3款全新特調，即日起於全門市開賣。

迷客夏最新「台味可樂」系列即日起於全門市上市，採用獨家調配天然香辛料手工熬煮，像是丁香、馬告等台灣較具代表性的香料，以手工熬煮方式製作成可樂基底推出3款飲品選擇，數量有限、售完為止。

▲台味海鹽檸檬可樂（左）、台味可樂拿鐵（右）。（圖／記者蕭筠攝）

▲台味可樂桃冰沙。（圖／迷客夏提供）

「台味海鹽檸檬可樂」加入整罐氣泡飲搭配手工可樂、海鹽檸檬，打造清爽滋味，每杯售價60元；「台味可樂桃冰沙」選用香甜蜜桃果醬結合手工可樂打成綿密冰沙，售價60元；「台味可樂拿鐵」則是手工可樂搭配娜杯紅茶、綠光鮮奶的組合，售價60元起。

為歡慶新品上市，至6月29日前凡購買台味可樂系列飲品1杯，並於官方LINE帳號或掃描門市活動立牌QR CODE完成發票登錄，即有機會抽中「台味搖滾Tee」，共抽出10名，只送不賣；迷客夏官方Threads加碼再抽出10名幸運兒，只要在指定貼文下方留言曬出「台味可樂」飲品照片，並完成指定步驟即可參加抽獎。

▲八曜和茶「蛋蜜汁」睽違2年回歸。

八曜和茶睽違2年再度開賣超人氣「寶島蛋蜜汁」，捨棄傳統生蛋黃以新鮮當日現榨高級香吉士帶出柑橙酸甜，再搭配厚奶、燕麥奶、明日清爽茶（青茶）堆疊出綿滑雪泡層次，每杯售價89元。

加碼推出全新「冰涼 6×7」，使用明日清爽茶（青茶）做為基底，結合新鮮手切當日現榨的香吉士原汁，每一口都能喝到酸甜清爽滋味，每杯售價79元，6月6日起於全門市上市。