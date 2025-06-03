樂齡族限定！屏東「不老玩家」郵輪巴士一日遊免費搭

▲屏東「不老玩家」郵輪巴士環教遊程開放報名。（圖／屏東縣政府提供）

記者胡至欣／綜合報導

想來一場結合自然風光、文化巡禮與手作體驗的知性小旅行嗎？屏東縣政府推出全新「不老玩家」凰金遊程，專為55歲以上樂齡族群打造，即日起開放報名，預計招募10位旅人，免費搭乘「台灣好行－185沿山可愛咖」郵輪巴士一日遊。

一日行程將於6月18日出發，內容豐富又充滿在地風味。行程包含走訪最美微笑吊橋、漫遊涼山遊憩區、品嚐隘寮社區特色荊牌套餐、在屏東可可巧克力園區手作DIY可可脂舒緩膏、萬金聖母教堂巡禮，以及享受銘泉農場金鑽鳳梨下午茶，並體驗採果樂趣，一路從味蕾到視覺都滿載驚喜！

「不老玩家」活動延續自112年首創的「小玩咖」郵輪巴士環教體驗活動，累計吸引超過300名國小學童參加，廣獲家長與學校一致好評。今年擴大對象、升級內容，鼓勵銀髮族走出戶外、認識在地風土，透過導覽、體驗與交流，把環境教育變得既親切又有趣，深化對地方永續的認同與實踐。

為落實環教推廣，本次活動將優先錄取具備環境教育實務經驗或相關背景之報名者，報名時須檢附證明文件，並採抽籤決定最終名單。報名期限自即日起至6月8日止，抽籤結果將於6月10日公布。