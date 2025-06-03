初夏限定浪漫藍海　新北「灣潭古道」繡球花海登場

▲灣潭溪畔的繡球花為靜謐古道添上一抹繽紛詩意。（圖／新北市府提供；以下同）

記者胡至欣／綜合報導

隨著初夏腳步悄悄靠近，走進新北坪林與雙溪交界的灣潭古道，不只能被山林的翠綠擁抱，還能一睹夢幻繡球花海盛開的迷人風景。每年5月到6月正值繡球花季，灣潭溪畔悄然綻放的一朵朵繡球花，宛如潑灑在山林間的色彩畫筆，為這條靜謐古道添上一抹繽紛詩意。

灣潭古道沿著灣潭溪闢建，林木蓊鬱、潭水清澈，是一條適合健行、親近自然的生態步道。新北市景觀處自2022年起，便選在溪畔打造水岸型景觀廊道，精心栽植繡球花叢，至今每逢春末夏初，花朵便陸續綻放。花色從純白、粉紅到深藍漸層，色彩斑斕、變化多端，不僅成為攝影愛好者的打卡新寵，也讓旅人在酷暑來臨前感受到一份沁涼的美麗。

古道入口位於北勢溪與灣潭溪交會的雙溪口，又被稱為「雙水潭」或「三水潭」。站在潭上的水泥橋上望向碧綠潭水，片刻間能感受到令人沉靜的愉悅。出發前不妨在雙溪口福德宮稍作停留，新舊兩座土地公廟一前一後、一大一小並立，小巧古老的百年石砌小廟，更是吸引許多山友駐足參拜、拍照打卡。

步道路況平緩易行，無論親子同遊或長者健行都相當合適。沿途會經過張家莊營地與一段產業道路，再循著古道石階向上，來到名為「夢潭」的翠綠水域，此處為水源特定保護區，也是一方清幽秘境。繼續前行，會依序穿越農家古厝、溪石木橋、山壁間瀑布流水、有應公廟等。最後段則舖設為石板路，伴著潺潺溪水走來格外舒適，直至灣潭露營區即抵達古道終點。

若你也嚮往一場說走就走的療癒系旅程，不妨趁著繡球花正盛，規劃一趟灣潭古道小旅行。沿路不但有潺潺溪水相伴、沁涼山風輕拂，還能在繡球花前停下腳步，享受這份只屬於初夏的浪漫時光。