ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

基隆-石垣島渡輪9月啟航　旅遊業者喊困惑：東北季風很強

▲▼「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

▲「石垣島-基隆」定期渡輪預計將在9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網

記者彭懷玉／台北報導

「石垣島-基隆」定期渡輪將在今年9月啟航，265公里航程約航行7小時，單趟只要1萬日圓起（約新台幣2076元），消息一出引發熱議。然而，台灣10月迎來東北季風，讓資深旅遊業者王嘉群直呼「對9月開航感到困惑。」另外，豪華郵輪業者談及此事表示，加點錢就包吃喝玩樂，認為渡輪和郵輪客群不同，不受影響。

▲▼「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

▲「石垣島-基隆」定期渡輪可容納545名旅客。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

基隆到石垣島的「YAIMA丸號」客貨兩用定期渡輪將在9月開航，單趟票價最低在1萬日圓起（約新台幣2076元），每周還有3班來回，讓大票網友躍躍欲試，不過，資深旅遊業者王嘉群在粉專上說，做旅遊業這麼多年，不知道為什麼是9月啟航，因為台灣的東北季風真的太強了，尤其從10月份開始，在雙十節過後，可能澎湖到布袋港2-3個小時的船都很難開，更別說是從基隆港到石垣島要7個小時，直言「那還得了！」

▲名勝世界壹號,郵輪,名勝世界郵輪,郵輪旅遊,船上娛樂,船上美食。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼麗星郵輪「探索星號」。（資料照／記者彭懷玉攝）

▲名勝世界壹號,郵輪,名勝世界郵輪,郵輪旅遊,船上娛樂,船上美食。（圖／記者彭懷玉攝）

麗星郵輪副總裁徐牧柔則指出，不認為該渡輪開航後會對豪華郵輪造成威脅。徐牧柔說，產品不同、客群不一樣，而且加一點錢就能包吃喝玩樂，就拿入住郵輪內艙房來說，三天二夜石垣島最便宜是8900元，等於一天3000元，含基隆港往返，除了包吃喝玩樂、活動空間大，還有娛樂演出可以看，各式互動活動能參與。

▲▼「石垣島－基隆」定期渡輪將於9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

▲265公里航程約航行7小時，單趟只要1萬日圓起（約新台幣2076元）。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）

基隆至石垣島的RO-RO客貨輪暫定取名「YAIMA MARU八重山丸」，石垣島至基隆航班委由華岡集團經營，該渡輪總噸位2萬1688噸，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃（或同等材積/重量貨載），針對石垣島-基隆開航事宜，華岡集團低調表示暫不能回應。

關鍵字： 日本旅遊 石垣島 石垣島-基隆 YAIMA丸號 旅行社包團 石垣島-基隆 YAIMA丸號 石垣島旅遊 沖繩旅遊 基隆旅遊 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

推薦閱讀

「基隆石垣島渡輪」CP值高　觀光署：影響墾丁國旅有限

「基隆石垣島渡輪」CP值高　觀光署：影響墾丁國旅有限

獨／金山「北海溫泉洲際酒店」要開了

獨／金山「北海溫泉洲際酒店」要開了

肯德基聯名崔鉉碩推韓式起司脆雞飯

肯德基聯名崔鉉碩推韓式起司脆雞飯

新葡苑2分店推港點吃到飽

新葡苑2分店推港點吃到飽

9元吃霜淇淋思樂冰！超商1招省錢

9元吃霜淇淋思樂冰！超商1招省錢

福島2000年古湯散策攻略！

福島2000年古湯散策攻略！

基隆-石垣島3天「住＋船票萬元有找」

基隆-石垣島3天「住＋船票萬元有找」

奈良美智巡展前進金瓜石！全新作品、周邊亮相

奈良美智巡展前進金瓜石！全新作品、周邊亮相

必勝客+肯德基APP限時優惠懶人包

必勝客+肯德基APP限時優惠懶人包

星宇航空機上娛樂全面升級　攜串流平台Max打造空中追劇新體驗

星宇航空機上娛樂全面升級　攜串流平台Max打造空中追劇新體驗

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

5家餐廳黑鮪魚吃到飽限時登場

台南28年「瑞穗沙茶爐」宣布停止營業

基隆-石垣島渡輪9月啟航　旅遊業者喊困惑：東北季風很強

王品3品牌祭優惠

台北5家Buffet優惠整理包

可不可「盛夏奶茶季」新報到

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

渡輪7小時直航石垣島　玩4-5天行程：2萬元就能玩

全台16飯店「住房買1送1優惠」

安藤忠雄為台設計首座圖書館2026完工

熱門行程

2025新北市耶誕馬拉松　揪團一起歡樂奔跑！

三人組隊挑戰24.7K耶誕接力賽！跑進新北歡樂耶誕城，沿途歡笑不斷，限時熱烈報名中！

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

「基隆石垣島渡輪」CP值高　觀光署：影響墾丁國旅有限

獨／金山「北海溫泉洲際酒店」要開了

肯德基聯名崔鉉碩推韓式起司脆雞飯

新葡苑2分店推港點吃到飽

9元吃霜淇淋思樂冰！超商1招省錢

福島2000年古湯散策攻略！

基隆-石垣島3天「住＋船票萬元有找」

奈良美智巡展前進金瓜石！全新作品、周邊亮相

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366