基隆-石垣島渡輪9月啟航　旅遊業者喊困惑：東北季風很強

▲「石垣島-基隆」定期渡輪預計將在9月開航。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）



記者彭懷玉／台北報導

「石垣島-基隆」定期渡輪將在今年9月啟航，265公里航程約航行7小時，單趟只要1萬日圓起（約新台幣2076元），消息一出引發熱議。然而，台灣10月迎來東北季風，讓資深旅遊業者王嘉群直呼「對9月開航感到困惑。」另外，豪華郵輪業者談及此事表示，加點錢就包吃喝玩樂，認為渡輪和郵輪客群不同，不受影響。

▲「石垣島-基隆」定期渡輪可容納545名旅客。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）



基隆到石垣島的「YAIMA丸號」客貨兩用定期渡輪將在9月開航，單趟票價最低在1萬日圓起（約新台幣2076元），每周還有3班來回，讓大票網友躍躍欲試，不過，資深旅遊業者王嘉群在粉專上說，做旅遊業這麼多年，不知道為什麼是9月啟航，因為台灣的東北季風真的太強了，尤其從10月份開始，在雙十節過後，可能澎湖到布袋港2-3個小時的船都很難開，更別說是從基隆港到石垣島要7個小時，直言「那還得了！」

▲▼麗星郵輪「探索星號」。（資料照／記者彭懷玉攝）



麗星郵輪副總裁徐牧柔則指出，不認為該渡輪開航後會對豪華郵輪造成威脅。徐牧柔說，產品不同、客群不一樣，而且加一點錢就能包吃喝玩樂，就拿入住郵輪內艙房來說，三天二夜石垣島最便宜是8900元，等於一天3000元，含基隆港往返，除了包吃喝玩樂、活動空間大，還有娛樂演出可以看，各式互動活動能參與。

▲265公里航程約航行7小時，單趟只要1萬日圓起（約新台幣2076元）。（圖／翻攝自株式會社商船やいま官網）



基隆至石垣島的RO-RO客貨輪暫定取名「YAIMA MARU八重山丸」，石垣島至基隆航班委由華岡集團經營，該渡輪總噸位2萬1688噸，船上配置全住艙可載545名旅客，貨艙可裝載70輛轎車及約90個40呎貨櫃（或同等材積/重量貨載），針對石垣島-基隆開航事宜，華岡集團低調表示暫不能回應。