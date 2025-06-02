王品3品牌祭優惠！2人同行身分證「3中1」海鮮盤免費吃　

▲雙人以上同行出示身分證，上面各有「1或一、壹」字樣，送鮑魚干貝海鮮盤。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團旗下3品牌近期祭出優惠，即日起到7月31日，雙人內用出示身分證各有「1／一／壹」一個字樣，夏慕尼送鮑魚干貝海鮮盤；內用兩客套餐，同桌其中一位出示「綠白紅」任一顏色配件，王品牛排贈柚香鮑魚佐季節鮮魚。

提早卡位暑假聚餐商機，全台夏慕尼即日起至7月31日祭出優惠，平日雙人以上同行出示身分證，只要上面各擁有「1／一／壹」字樣（字號、生日、發證日期及地址有中即符合資格），內用消費2客套餐，就送鮑魚干貝海鮮盤1盤（價值680元），消費4客贈2盤，以此類推。

▲王品牛排推出夏季贈菜，內用2客套餐，同桌其中一位出示「綠白紅」任一顏色配件，送柚香鮑魚佐季節鮮魚。（圖／記者黃士原攝）

王品牛排在夏日也有贈菜款待顧客，即日起至7月31日，內用2客套餐，同桌其中一位主動出示「綠白紅」任一顏色配件，可享柚香鮑魚佐季節鮮魚（價值726元）免費吃。

▲莆田則是舉辦夏日年中慶，6月30日前到品牌Line領贈菜優惠券，到店消費滿1500元送菜色4選1。（圖／記者黃士原攝）

莆田則是舉辦夏日年中慶，6月30日前到品牌Line領贈菜優惠券，到店消費滿1500元，可指定金絲麥片蝦、紫菜海蠣酥 、鮑魚青椒小炒肉、海味紫菜燜飯等海鮮料理4選1。

▲1999年壽星享26元喝到飽，乾杯燒肉26周年推3大優惠。（圖／乾杯提供）

另外，慶祝26周年，乾杯號召1999年出生的壽星，6月4日至6月6日全台分店（高雄五福店除外）消費並出示身分證，就能以26元享有1.5小時「角嗨系列」無限暢飲，還可搭配當月壽星禮，獲得店家自製「巧克力慕斯蛋糕」慶生，以及升級視覺感十足的「燒肉蛋糕」。6月還有25折和牛優惠，原價399元的「日本和牛炎肉」，整個6月每日只需99元，每桌限點1份。

不是1999年出生也有優惠，6月周一至周五，穿戴任一黃色物品，即可享受「角嗨系列」的1.5小時無限暢飲優惠，價格266元，喝兩杯就回本。

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