5家餐廳黑鮪魚吃到飽限時登場　生魚片、握壽司無限供應

▲狗一下居酒食堂東港鮪魚祭6/30結束。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

正值黑鮪魚最肥美的季節，是不少饕客必嚐美食，近期多家餐廳推出黑鮪魚季活動，其中有5家還能吃到飽，以下整理相關資訊供大家參考。

▲黑鮪魚中腹握壽司。（圖／馬辣集團提供）

狗一下居酒食堂

狗一下居酒食堂是馬辣集團旗下日料品牌，菜單品項從生魚片、壽司、丼飯、炸物、串燒到熱炒都有，其中忠孝店除了單點，還有供吃到飽方案，988元起至1688元。在6月30日前的「東港鮪魚祭」期間，吃到飽方案免費升級，根據不同的餐價，提供黑鮪魚軍艦、黑鮪魚刺身、黑鮪魚中腹握無限續點。

▲黑鮪魚刺身。（圖／馬辣集團提供）

涮樂和牛鍋物羅東店

涮樂和牛鍋物羅東店推出夏季限定企劃「黑鮪魚感恩祭」，6月1日至6月30日打卡拍照就送全桌每人1份「黑鮪魚刺身（2片）」，選用極上雙和牛放題（799元）以上方案，就送黑鮪魚刺身吃到飽。

▲6月15日前，饗饗與旭集的午晚餐可品嘗「現流黑鮪生魚片」。（圖／饗賓餐旅提供）

饗饗、旭集

饗賓集團旗下「INPARADISE 饗饗」與「旭集 和食集錦」6月15日前同步供應黑鮪魚料理，午、晚餐時段供應「現流黑鮪生魚片」，平日晚餐和假日午、晚餐則可以吃到「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」，全都無限供應。

▲金洹苑升級黑鮪魚吃到飽。（圖／金洹苑提供）

金洹苑

位於國父紀念館的燒肉鍋物吃到飽品牌「金洹苑」推出「本港黑鮪魚生魚片免費升級吃到飽」活動，在黑鮪魚季結束（約6月中）前來店用餐，依不同餐價，生魚片免費升級為野生黑鮪魚赤身或中腹吃到飽，完全不需要額外加價。