beard papa's「2款新泡芙」6月限定吃　超夯脆糖耶克派皮也回歸

▲beard papa's6月限定推出2種新口味泡芙。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」今年6月一次推出2種新口味泡芙，包括「楊枝甘露泡芙」、「百香果綠茶泡芙」，綿密卡士達內餡分別吃得到紅葡萄柚果肉、百香果籽，還有超夯派皮「脆糖耶克」也強勢回歸，即日起限時開賣。

▲▼「楊枝甘露泡芙（上）」、「百香果綠茶泡芙（下）」。

beard papa's把經典甜品「楊枝甘露」變成泡芙推出全新「楊枝甘露泡芙」，選用特製芒果卡士達結合芒果鮮奶油，再拌入紅葡萄柚果肉，每一口都能吃到濃郁芒果味以及紅葡萄柚果粒，售價80元起，即日起至6月30日限時上市。

6月加碼推出全新季節限定口味「百香果綠茶泡芙」，把綠茶融入經典卡士達當中，並拌入百香果餡，果香、茶香一次滿足，綿密內餡中還吃得到百香果籽，每顆售價80元，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店無販售。

超人氣限定派皮「脆糖耶克」也在本月強勢回歸，將日式泡芙以手工沾上麥芽糖後進入烤箱烘烤，脆度更升級，開放搭配香草卡士達或楊枝甘露餡，提醒微風台北車站店、SOGO復興店、台中高鐵站店、雙連概念店無販售。

▲COLD STONE找來立頓推出全新聯名「立頓茶歐蕾冰心捲」。（圖／COLD STONE提供）

COLD STONE近日也推出全新聯名甜點「立頓茶歐蕾冰心捲」，選用立頓精選錫蘭紅茶研磨細粉，搭配經典香奶冰淇淋製成「茶歐蕾冰淇淋」，再拌入Q彈麻糬「黑糖QQ」，外層則選用蜜香紅茶蛋糕體，每一口都能吃到濃郁茶香，即日起正式開賣，售價850元，至6月29日前每條立頓茶歐蕾冰心捲可享現折100元優惠，隨盒再送品牌鋼刀1支。