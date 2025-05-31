鳥取必去景點攻略！直奔柯南小鎮、隈研吾咖啡館　看日本第一拉麵橋

▲鳥取砂丘是鳥取縣最代表景點。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

台灣虎航「台北－鳥取（米子）」已正式開航，即日起每周一、五提供2個來往航班，方便旅客直奔鳥取縣，還能放射玩山陰山陽地區。若你還不曾走訪鳥取，《ETtoday新聞雲》就整理出12個必去景點，告訴你哪裡好玩。

▲台灣虎航已開飛「台北－鳥取（米子）」航線。（圖／記者蔡玟君攝）

過往旅客想前往鳥取，多得從大阪、岡山機場進，再搭乘巴士或新幹線前往，現在「台北－鳥取（米子）」開航後，對於旅客來說想前往鳥取縣更加方便，搭配台灣虎航不同航點更可安排雙點進出，例如從鳥取一路玩到福岡，走遍山陰山陽地區，或從鳥取玩到岡山、大阪，從療癒自然系景點到繁華都會一次滿足。

▲到鳥取砂丘挑戰登上最高處「馬之背」。（圖／記者蔡玟君攝）

1.鳥取砂丘

鳥取砂丘距離鳥取市區約20分鐘車程，沿著海岸延綿將近16公里，是日本最大觀光砂丘。這裡的沙細綿柔軟，如果可以，不妨脫鞋步行，一路登上最高處「馬之背」。從入口處走到馬之背約400公尺，但最大挑戰為越接近最高處、坡度越斜，可說是走一步退兩步，但當登上最高處，蔚藍無垠的日本海就在眼前，還能欣賞蜿蜒海岸線，若膽子大的人，更會直接向下走到海岸邊。

在接近砂丘入口處則有騎駱駝體驗，每次騎乘時間約5分鐘，會有專人牽引下體驗砂丘漫步，但為了避免駱駝太過疲憊，根據動物狀態，也可能只讓小朋友騎乘；另外在風大、雨天或下雪時，也不開放。而夏季時天氣較穩定，在砂丘還能體驗滑翔傘、滑沙等體驗。

▲▼建築大師隈研吾設計的高濱咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

2.高濱咖啡廳

鄰近鳥取砂丘入口處的「高濱咖啡廳」，是為了迎接鳥取砂丘會館建成滿60年，請來建築大師隈研吾設計，又被許多網友暱稱為「隈研吾咖啡館」，於2022年開幕。咖啡廳建築大量取自鳥取縣產杉木，以交叉層壓木材（CLT）和鋼筋混凝土工法打造，又以17度斜角的屋頂向砂丘方向延伸設計為最大亮點。

咖啡廳共3層樓、設有93個座位，使用的燈具、器具也多是鳥取縣窯燒、以撒滿鳥取砂丘砂子的和紙製成。一樓為點餐與用餐區，二樓為室內用餐區，又以面向窗景能俯瞰景致的座位區最受歡迎；三樓戶外觀景台區，則能以更高視角看周邊美景。

▲鳥取砂之美術館。（圖／記者蔡玟君攝）

3.鳥取砂之美術館

砂之美術館是全球首間以沙雕為主題的美術館，每年都會有不同主題的沙雕展出。2025年因應大阪萬博開跑，砂之美術館將展覽主題訂為「砂的世界旅行・日本編」，從即日起展出至2026年1月4日為止，此次沙雕作品包括富士山、京都代表名勝寺院、姬路城、浮世繪等展現日本歷史、藝術與文化，共有19件作品等著旅人前往欣賞。

▲▼鳥取砂丘柯南機場。（圖／記者蔡玟君攝）

4.鳥取砂丘柯南機場

鳥取縣共有兩座機場，分別以兩部知名漫畫作品命名，米子機場又名為「米子鬼太郎機場」，而鳥取機場則命名為「鳥取砂丘柯南機場」，柯南機場更從外到內都可看到滿滿柯南元素，例如有怪盜基德、柯南、小蘭等人的公仔隱身在機場各處，並打造《名偵探柯南》中多個場景，甚至還有專屬柯南周邊商店，並推出機場限定周邊；在機場觀景台還有隱藏版戀人打卡點，可是柯南迷一定要去的景點。

▲▼青山剛昌故鄉館。（圖／記者蔡玟君攝）

5.北榮町柯南小鎮

北榮町是《名偵探柯南》作者青山剛昌的出生地，也使得該小鎮聲名大噪，當地更利用柯南為主題，將整座小鎮變身為一座「柯南小鎮」。例如從車站「JR由良站」開始，就可看到柯南的公仔迎賓，還有柯南彩繪計程車、穿著不同服裝的柯南雕像散落在小鎮不同角落。

柯南小鎮中，旅客必訪的景點就屬「青山剛昌故鄉館」，可以欣賞到手稿、青山剛昌的工作室，甚至可以實際體驗操作曾出現在漫畫中的犯罪手法。

▲▼水木茂大道可看到近200座妖怪銅像。（圖／記者蔡玟君攝）

6.水木茂大道

另一部知名漫畫《鬼太郎》的作者水木茂則出生於境港，從境港站到本町商店街約800公尺的距離，則有近200座以漫畫中曾出現的各種妖怪造中的青銅像，讓旅客可以拍上一整天。

當地的代表景點「水木茂紀念館」則了解水木茂的生平，與他的作品，更拆解《鬼太郎》的故事世界，了解不同妖怪代表的意義，值得花時間細細探索。

▲三朝溫泉老街雪景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲三朝溫泉藥師之湯。（圖／記者蔡玟君攝）

7.三朝溫泉

到日本當然少不了泡湯行程，鳥取最代表的溫泉鄉之一就是「三朝溫泉」。三朝溫泉鄉已有逾850年歷史，這裡擁有全世界首屈一指含氡量的放射性溫泉，因此又是熱門現代湯治療養地，旅客可以走訪老街，泡露天足湯，更推薦入住這裡的溫泉旅館一晚。

8.皆生溫泉

皆生溫泉位於米子市弓濱半島的海邊溫泉，背靠大山國立公園、面鄰日本海，更擁有「日本日出百選」的絕美景觀，這裡同時也是日本鐵人三項的發源地。

▲倉吉白壁土藏群寧靜風景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還能體驗石磨咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

9.倉吉白壁土藏群

倉吉白壁土藏群是鳥取縣代表風景，這裡的建築多為江戶、明治時期所建造，至今仍保留當時面貌，更被選定為國家重要傳統建造物群保存地區，石橋、白璧、低矮樓房構築成獨特街景，近年越來越多特色小店進駐，例如能在此親手用石磨磨咖啡豆，再由專人製作後品嚐，或也有在地伴手禮、手工藝品等。

▲▼二十世紀梨紀念館梨子館。（圖／記者蔡玟君攝）

10.鳥取二十世紀梨紀念館

二十世紀梨是一款梨子品種，曾是台灣栽種的品種之一，日本境內早期最先在千葉縣發現，但該品種相當脆弱，最後只有鳥取縣農民克服害蟲環境，成為日本現在二十世紀梨最大產區。

走進紀念館內，可以了解二十世紀梨的栽種過程，最特別的是館內設置梨子試吃區，旅客可以品嘗4種梨子比較後，在旁邊投票選擇最喜歡的品種，是來到二十世紀梨紀念館必做的事。

▲鳥取白兔神社。（圖／記者蔡玟君攝）

▲白兔神社可以買到可愛的結緣兔。（圖／記者蔡玟君攝）

11.白兔神社

位於島根縣的出雲大社，以供奉能促成良緣的神明「大國主命」為主，又被譽為是日本最強結緣神社，但大國主命的姻緣，卻是由一位白兔神牽起，而位於鳥取縣內的白兔神社，正是供奉為大國主命牽起姻緣的白兔神，因此若想尋找好姻緣，來到鳥取一定要到白兔神社走一趟。

▲江島大橋。（圖／記者蔡玟君攝）

12.江島大橋

有日本第一拉麵橋之稱的「江島大橋」，該橋樑連接島根縣松江市與鳥取縣境港市，從松江市那一側看去，傾斜陡峭的橋面幾乎垂直天際，成為橫跨島根縣與鳥取縣的代表景點。

江島大橋全長1446公尺、高44公尺，為了方便大型輪船從底下順利通行，因此最高處高達45公尺。2013年因為汽車廣告在此取景，為了強調車款性能，利用視覺特效讓橋面看起來很陡，使它一夕爆紅，成為當地代表景點，後來不僅成為許多廣告最愛的取景地，每年更有超過100萬旅客特別前來，只為了看這座日本最陡橋樑樣貌。

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