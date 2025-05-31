住高雄晶英「第3人免費」還享免費早餐　義大天悅家庭房買1送1

▲高雄晶英國際行館客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄晶英國際行館將於8月正式加入萬豪國際集團，並更名為「然一酒店」，現在也推出全新「倒數確幸限量住房專案」，並享第三人可免費入住。

即日起至7月19日為止，於指定日期入住御典侶驛或御典雙驛，每晚7776元起，三人同行、第三位可免費入住，除附贈豐盛早餐及雲垂樓酒吧飲品外，旅客平日至Ukai-tei Kaohsiung用餐再享85折禮遇。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲高雄晶英國際行館大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

高雄晶英國際行館於今年4月宣布加入萬豪酒店集團，並將更名為萬豪旗下豪奢品牌「然一酒店」(THE AMNIS, a Luxury Collection Hotel, Kaohsiung)，是繼台北W酒店之後睽違20年，另一個萬豪集團旗下的豪奢品牌進駐，也是全台首間，並於8月1日正式開幕。

高雄晶英國際行館表示，有鑒於亞洲新灣區逐漸成熟，看好未來許多國際大廠進駐後，國際商務客會增加，希望藉由加入國際品牌增加能見度，吸引國際消費者。

▲高雄義大天悅飯店。（圖／業者提供）

高雄義大天悅飯店則祭出「五五二十五住房專案」，主打溫馨家庭房買一送一優惠，專案價4799元起，即可享同日入住兩間或連續入住兩晚，不含早餐，優惠期間至6月30日止，每日限量10間。

此外，只要身分證字號中有一個「5」，即可升等至全新完工的「菁英雅緻家庭房」；若有兩個「5」則升等至「星悅尊榮家庭房」，讓幸運旅客免費升等房型，享受更寬敞舒適的空間。