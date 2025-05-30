遊客注意！鋒面通過宜蘭海象不佳　龜山島30日封島一天

▲宜蘭海象不佳，龜山島30日封島一天。（圖／東北角風管處提供）
記者游芳男／宜蘭報導
鋒面通過導致宜蘭海象不佳，東北角風管處今（30日）宣布，由於龜山島的南、北岸碼頭湧浪過大，為確保遊客安全，30日封島一天。
東北角風管處30日基於遊憩安全考量，宣布所有龜山島登島活動暫停。已安排行程的遊客若因此受到影響，請聯繫原預約旅行業者或相關單位，了解退改事宜。至於後續開放情況，將依天氣及海象條件進行評估，並另行公告。
▲宜蘭海象不佳，龜山島30日封島一天。（圖／東北角風管處提供）
記者游芳男／宜蘭報導
鋒面通過導致宜蘭海象不佳，東北角風管處今（30日）宣布，由於龜山島的南、北岸碼頭湧浪過大，為確保遊客安全，30日封島一天。
東北角風管處30日基於遊憩安全考量，宣布所有龜山島登島活動暫停。已安排行程的遊客若因此受到影響，請聯繫原預約旅行業者或相關單位，了解退改事宜。至於後續開放情況，將依天氣及海象條件進行評估，並另行公告。
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