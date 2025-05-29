大阪萬博空中步道慘變「蚊蟲走廊」　官方急發公告：已投藥消毒

▲大阪萬博會場爆發蟲蟲危機，又以大屋根的天空步道與海上廣場最多。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

大阪萬博日前再爆發「蟲蟲危機」，在大屋根與海上廣場附近出現大量蚊蟲，甚至在大屋根柱子上也發現有黑色蟲屍黏附，為大阪萬博負面新聞再添一樁。為此，公益社團法人2025年日本國際博覽會協會近日發布公告，已開始針對孳生源展開調查，同時也已開始投藥，希望能遏止。

日本國際博覽會協會指出，經過調查，已確認在會場內大量飛來的昆蟲為搖蚊科的一種「鹽搖蚊（シオユスリカ）」，鹽搖蚊主要孳生於淡水與海水交會的鹹淡水區，目前觀察主要大量飛進會場時間為傍晚至夜間，其中又以會場南側大屋頂結構上的空中步道及東西兩側的水岸區域最多，但實際飛來位置仍會因為天氣狀況而有變化。

▲▼大阪萬博出現大量搖蚊，多集中在大屋根、表演水舞秀的海上廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

協會也表示，雖然搖蚊不會叮咬人類，也沒有傳播傳染病的紀錄，但為了遏止，已開始進行多項措施，包括在雨水排水口等處散布抑制搖蚊成長的藥劑、相關設施內使用驅蚊劑防止其入侵，並進行清掃與消毒作業。

▲日本網友分享在大屋根的蚊蟲問題。

此外，協會也持續協助會場內營業店舖進行以驅蚊劑為主的防護措施、清掃與消毒作業，不過，目前尚未於「水之廣場」或「連結之海」中投入任何抑制搖蚊成長的藥劑。整體搖蚊孳生情況仍在調查中，協會也表示，未來會依據調查結果，儘速採取相關措施。

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