ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大阪萬博空中步道慘變「蚊蟲走廊」　官方急發公告：已投藥消毒

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪關西世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪萬博會場爆發蟲蟲危機，又以大屋根的天空步道與海上廣場最多。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

大阪萬博日前再爆發「蟲蟲危機」，在大屋根與海上廣場附近出現大量蚊蟲，甚至在大屋根柱子上也發現有黑色蟲屍黏附，為大阪萬博負面新聞再添一樁。為此，公益社團法人2025年日本國際博覽會協會近日發布公告，已開始針對孳生源展開調查，同時也已開始投藥，希望能遏止。

日本國際博覽會協會指出，經過調查，已確認在會場內大量飛來的昆蟲為搖蚊科的一種「鹽搖蚊（シオユスリカ）」，鹽搖蚊主要孳生於淡水與海水交會的鹹淡水區，目前觀察主要大量飛進會場時間為傍晚至夜間，其中又以會場南側大屋頂結構上的空中步道及東西兩側的水岸區域最多，但實際飛來位置仍會因為天氣狀況而有變化。

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪關西世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大阪萬博出現大量搖蚊，多集中在大屋根、表演水舞秀的海上廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼2025大阪萬博，2025大阪世博，2025大阪世界博覽會。（圖／記者蔡玟君攝）

協會也表示，雖然搖蚊不會叮咬人類，也沒有傳播傳染病的紀錄，但為了遏止，已開始進行多項措施，包括在雨水排水口等處散布抑制搖蚊成長的藥劑、相關設施內使用驅蚊劑防止其入侵，並進行清掃與消毒作業。

▲日本網友分享在大屋根的蚊蟲問題。

此外，協會也持續協助會場內營業店舖進行以驅蚊劑為主的防護措施、清掃與消毒作業，不過，目前尚未於「水之廣場」或「連結之海」中投入任何抑制搖蚊成長的藥劑。整體搖蚊孳生情況仍在調查中，協會也表示，未來會依據調查結果，儘速採取相關措施。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 大阪萬博 大阪旅遊 日本旅遊 大阪世博

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

推薦閱讀

欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場

欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

六扇門北市第2家分店試營運

六扇門北市第2家分店試營運

大阪萬博爆蟲蟲危機　官方急發公告

大阪萬博爆蟲蟲危機　官方急發公告

嘉義親子遊必訪7間觀光工廠！

嘉義親子遊必訪7間觀光工廠！

全聯、家樂福端午連假「買1送1」

全聯、家樂福端午連假「買1送1」

全台5條絕美自行車道

全台5條絕美自行車道

淡水2最美飯店優惠！贈接駁、早晚餐

淡水2最美飯店優惠！贈接駁、早晚餐

新加坡市中心自由行首選酒店！

新加坡市中心自由行首選酒店！

本村炸雞「青花椒麻系列」新上市

本村炸雞「青花椒麻系列」新上市

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

大苑子「7元水果茶」端午節限定搶

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！

住礁溪長榮「雙城買1送1」

親子端午玩樂園、住飯店　優惠一次看

宜蘭太平山6月大客車、國光客運復駛　

90元虱目魚片湯幾乎半碗以上全是料！

新店瀑布步道健行、夜間賞水舞

拿車票根吃Buffet最高抵500元

端午節肋眼牛排、炭烤豬肋排買一送一

熱門行程

2025新北市耶誕馬拉松　揪團一起歡樂奔跑！

三人組隊挑戰24.7K耶誕接力賽！跑進新北歡樂耶誕城，沿途歡笑不斷，限時熱烈報名中！

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

欣葉日本料理沖繩美食祭6/16登場

全家這招喝咖啡半價！萊爾富牛奶日買3送1

六扇門北市第2家分店試營運

大阪萬博爆蟲蟲危機　官方急發公告

嘉義親子遊必訪7間觀光工廠！

全聯、家樂福端午連假「買1送1」

全台5條絕美自行車道

淡水2最美飯店優惠！贈接駁、早晚餐

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366