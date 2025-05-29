淡水2最美飯店優惠！贈小旅行、早晚餐　1大1小玩親子館600元有找

▲將捷金鬱金香酒店端午連假住房率落在80至88%。（圖／將捷金鬱金香酒店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北淡水一向是北部民眾度假首選，連七年被評選為「全台最美飯店」的福容淡水漁碼店、同有最美河景飯店稱號的將捷金鬱金香酒店，端午連假住房率達8-9成，針對緊接而來的暑假旺季，2業者提前祭出優惠，兩大兩小最低6,160元起。

▲將捷金鬱金香酒店河景客房每房6,160元起。



將捷金鬱金香酒店

暑假在即，看準全家同遊熱潮，業者推出LINE好友專屬「夏日童樂會．兩大兩小住房專案」。其中，一泊二食入住河景客房每房6,160元起，包含河畔餐廳自助早餐，以及滬尾之星COOL暑電影院指定套餐乙份；若選擇一泊三食方案，入住河景客房每房僅需8,800元起，除了早餐及滬尾之星COOL暑電影院指定套餐外，還包含河畔餐廳的晚餐。

▲▼河畔餐廳的晚餐；每房加贈多項夏日專屬活動。



入住可獲贈淡水小旅行乙次，由專人專車引領前往淡水當季人氣景點；另可暢玩禮萊廣場兒童遊戲室乙日（至多2大2小），安全舒適的空間讓孩子盡情放電，喜愛手作與學習的家庭還能參加廚藝小教室DIY活動（兩份），以及捷動能互動體驗和手作，此專案限定6月1日至8月31日的周一至周五間入住。

▲福容大飯店淡水漁碼店再度獲得「全台最美飯店」之譽。（圖／福容大飯店淡水漁人碼頭提供）



福容大飯店淡水漁碼店

甫獲得易遊網公布「全台最美飯店」七連霸的福容淡水漁碼店，6月份適逢開幕4周年，對此也從6月1日起推出限定活動，凡旅客在館內消費滿千元，即可參加「滿額抽大獎」，最大獎為雙人入住「海景蜜月套房」乙晚，還有烤鴨券、下午茶券與住宿券等多項好禮。此外，預訂指定住房專案再加碼贈送千元抵用券。

▲▼海景蜜月套房；淡水漁碼店POPA親子體能館。（圖／福容大飯店提供）



瞄準親子旅遊客群，館內POPA親子體能館祭出單日暢玩方案，一大一小只需599元；餐飲方面，則推出田園西餐廳自助百匯四人同行一人半價。飯店內除了享受黃金美人湯，麗養身SPA也打7折。不只淡水館，福容飯店旗下8分店推出「月月友好日」、「集章抽住宿」等會員專屬優惠。