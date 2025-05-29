全台10大樂園端午優惠　身分證中3碼門票293元、18歲⭣免費入園



▲端午連假期間，未滿18歲者可享麗寶樂園免費入園優惠。（圖／麗寶樂園提供）

記者彭懷玉／綜合報導

端午連假還沒想到要去哪玩嗎？以下整理出「全台10大樂園優惠」，兒童新樂園臨櫃購買一日樂FUN券，隨券贈送限量點心，小人國對中身分證字號「5、3、1、0」可享293元入園，六福村也有出生民國日期對中「5」的門票好康，台中麗寶樂園推出未滿18歲免費入園優惠，以下端午節好康供讀者出遊參考。

▲▼端午連假購買兒童新樂園「一日樂Fun券」，隨券贈送好吃點心。（圖／北捷提供）



兒童新樂園

5月30日至6月1日這三天，臨櫃購買「一日樂Fun券」可以無限次暢玩13項大型遊樂設施，包含尖叫指數破表的尋寶船、魔法星際飛車、叢林吼吼樹屋，或旋轉木馬、摩天輪等大型設施，並加贈獨家限量點心。此外，園區將舉辦寶寶運動會、闖關活動及露天市集等親子活動，以熱鬧多元慶祝端午。



▲小人國祭出身分證對對碰優惠，對中門票293元（原價1050元），省757元。（圖／小人國主題樂園提供）



小人國主題樂園

小人國主題樂園於5月30、31日、6月1、7、8日這5天，祭出身分證對對碰，凡身分證字號有5、3、1、0，不限順序對中任3個數字，現場購票且主動出示本人身分證，即享門票優惠293元（原價1050元），省757元；對中不相同任2個數字，享門票393元；即便只中1個數字，也有493元優惠。未滿3歲憑健保卡免費入園。



▲5月30日至6月1日玩六福村，身分證字號或出生民國年／月／日含「5」者，享門票499元。（圖／六福村提供）



六福村主題樂園

六福村釋出端午連假三大優惠，5月30日至6月1日這三天，身分證字號或出生民國年月日含「5」者，享門票499元，同行親友享599元（至多3位）。另外，凡2019年5月30日（含）之後出生的孩童，這三天出示健保卡即可免費入園（需搭配一位18歲以上成人購票入園）；凡設籍桃竹或身分證（H、J、O 者）憑證件購票享499元，限本人使用。

小叮噹科學主題樂園

即日起至5月31日，5月壽星憑證件即可免費入園，暢玩園區內各項科學及遊樂設施。

▲麗寶樂園。（圖／麗寶樂園提供）



台中麗寶樂園、馬拉灣

端午連假期間（5月30日至6月1日），麗寶樂園推出未滿18歲免費入園優惠，凡民國96年6月1日之後出生，現場購票出示本人身分證件正本，並搭配一名現場購買全票899元，即可免費暢玩探索世界或馬拉灣。5月30日及5月31日探索世界夜間營運到晚上7點，凡於下午4點1後入園，探索世界兩人同行只要499元。

九族文化村

南投九族文化村不只端午節優惠，整個5月份，只要名字中含有「南、投、觀、光、季」其中一個字，現場向購票人員出示身分證，可享成人票780元、學生票680、兒童票490元，約省下200-300元。

南投九九峰動物樂園

即日起到6月1日，凡身分證字號有「5」或姓名中有「午」任一同音字，就享入園優惠價280元（原價560元），且5月30日至6月1日有動物大遊行，小狐獴還會驚喜現身，喜歡動物的民眾可別錯過。

▲劍湖山世界玩水設施。（圖／業者提供）



劍湖山世界

即日起至6月1日，車牌號碼中有「9、4、5、3」任一碼者，門票只要399元；對中兩碼以上者為299元；四碼全中者僅需99元。此外，當天壽星門票享100元優待，當月壽星則為399元。

義大遊樂世界

5月30日至6月1日期間，全票優惠價594元，下殺55折（原價1080元）。身分證字號含有一個「5」者，購票加贈50元餐飲抵用券、兩個「5」者，加贈150元餐飲抵用券。

遠雄海洋公園

端午3天連假，今（29日）前透過網路商城購票，且身分證字號中含有數字「5」，即可享有全票每人555元優惠；而即日起至6月20日為止，國三生憑會考准考證正本，3人同行享999元優惠。