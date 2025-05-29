涮樂和牛羅東店推黑鮪魚吃到飽　身分證中2碼無限享用天使紅蝦

▲馬辣集團旗下「涮樂和牛鍋物」羅東店6月推出「黑鮪魚感恩祭」。（圖／馬辣提供）

記者黃士原／台北報導

馬辣集團旗下「涮樂和牛鍋物」羅東店6月推出「黑鮪魚感恩祭」，選用極上雙和牛放題以上方案，即可升級「黑鮪魚刺身吃到飽」。

每年4月至6月是台灣黑鮪魚最肥美的產季，涮樂和牛鍋物羅東店推出夏季限定企劃「黑鮪魚感恩祭」，6月1日至6月30日打卡拍照就送全桌每人1份「黑鮪魚刺身（2片）」，選用極上雙和牛放題（799元）以上方案，就送黑鮪魚刺身吃到飽。

▲涮樂和牛鍋物全台4家門市也推出「天使紅蝦免費吃到飽」優惠。（圖／馬辣提供）

除黑鮪魚吃到飽，涮樂和牛鍋物全台4家門市也推出「天使紅蝦免費吃到飽」優惠，6月1日至7月31日，只要當月壽星，或者同桌任一人的有效證件對中「6、7、8」任2碼(可重複，例如66、77)，並於一天前完成訂位並選擇「極上雙和牛放題」套餐，鮮美的天使紅蝦就讓您無限爽吃。

▲6月15日前，饗饗與旭集的午晚餐可品嘗「現流黑鮪生魚片」。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，饗賓集團旗下「INPARADISE 饗饗」與「旭集 和食集錦」6月15日前同步供應黑鮪魚料理，午、晚餐時段供應「現流黑鮪生魚片」，平日晚餐和假日午、晚餐則可以吃到「炙燒黑鮪魚中腹握壽司」。