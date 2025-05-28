ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

京都最新「teamLab博物館」秋天開幕　全新沉浸式作品搶先看

▲▼京都新景點「teamLab BioVortex Kyoto」。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

▲預計於今年秋天開幕的京都新景點「teamLab BioVortex Kyoto」，上圖為新展區之一的《Morphing Continuum》。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

記者蔡玟君／綜合報導

teamLab宣布將在京都車站東南部區域，打造全新沉浸式常設藝術博物館「teamLab BioVortex Kyoto」，最快今年秋天開幕，並將透過一系列突破傳統物質概念的藝術作品，提供能讓觀眾完全沉浸其中的體驗空間。

「京都車站東南部地區開發計畫」是一項以「文化藝術」為核心理念的城市建設計畫，旨在透過打造能接觸多元文化藝術的設施，營造一個人們能夠互動交流、自然聚集的活力區域。

其中最受矚目的teamLab全新博物館「teamLab BioVortex Kyoto」，預計將於今年秋天開幕，並推出全新創作與日本首次公開的作品。

▲▼京都新景點「teamLab BioVortex Kyoto」。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

▲▼「teamLab BioVortex Kyoto」內的作品區之一《Massless Amorphous Sculpture》。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

▲▼京都新景點「teamLab BioVortex Kyoto」。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

目前已公布的體驗展區包括《Massless Amorphous Sculpture》，以泡沫、水、空氣產生巨型的泡沫之海，並在泡沫之海中設有巨型漂浮雕塑，等待旅客前往探索；《無質之光與黑暗之太陽（質量のない太陽と闇の太陽）》作品則是設置無數光球在空間裡，當人們觸碰其中一顆，它會強烈發光，並引發周邊球體連鎖反應，讓旅客思考「存在的意義」。

▲▼京都新景點「teamLab BioVortex Kyoto」。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

▲「teamLab BioVortex Kyoto」內新作品《無質之光與黑暗之太陽（質量のない太陽と闇の太陽）》。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

此外，還有《Morphing Continuum》、《Traces of Life》等互動式空間，讓旅客重新感受teamLab的創作與藝術能量，預計又將帶出一波拍照打卡熱潮。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 京都旅遊 teamLab teamLab BioVortex Kyoto 亞洲旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」

推薦閱讀

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

今夏美國必玩5大亮點

今夏美國必玩5大亮點

鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館

鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館

先喝道夏季最新荔枝系列買1送1

先喝道夏季最新荔枝系列買1送1

使用餐券吃Buffet享買一送一

使用餐券吃Buffet享買一送一

京都最新「teamLab博物館」秋天開幕

京都最新「teamLab博物館」秋天開幕

麥當勞端午節豪撒9大優惠券

麥當勞端午節豪撒9大優惠券

宜蘭森林民宿神還原德國鄉村小鎮！

宜蘭森林民宿神還原德國鄉村小鎮！

台人赴泰國「嚮往各式體驗」

台人赴泰國「嚮往各式體驗」

賣場民生品「買1送1」大集合

賣場民生品「買1送1」大集合

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

親子端午玩樂園、住飯店　優惠一次看

新店瀑布步道健行、夜間賞水舞

大苑子「7元水果茶」端午節限定搶

端午節肋眼牛排、炭烤豬肋排買一送一

3家手搖飲最新優惠明天登場

住礁溪長榮「雙城買1送1」

隱藏雙連埤山谷的秘境釣魚餐廳！

十盛手搖飲掀倒店潮「疑不敵奶精風波」　業者：15店持續營運

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

90元虱目魚片湯幾乎半碗以上全是料！

熱門行程

2025新北市耶誕馬拉松　揪團一起歡樂奔跑！

三人組隊挑戰24.7K耶誕接力賽！跑進新北歡樂耶誕城，沿途歡笑不斷，限時熱烈報名中！

2025桃園城市變裝嘉年華6/7-6/8登場

全桃最可愛變裝嘉年華即將登場，參加變裝遊行＋主題競賽，就有機會抽中65吋電視！

最新新聞更多

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

今夏美國必玩5大亮點

鹿港30年老店進駐桂花巷開設文創館

先喝道夏季最新荔枝系列買1送1

使用餐券吃Buffet享買一送一

京都最新「teamLab博物館」秋天開幕

麥當勞端午節豪撒9大優惠券

宜蘭森林民宿神還原德國鄉村小鎮！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366