京都最新「teamLab博物館」秋天開幕　全新沉浸式作品搶先看

▲預計於今年秋天開幕的京都新景點「teamLab BioVortex Kyoto」，上圖為新展區之一的《Morphing Continuum》。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

記者蔡玟君／綜合報導

teamLab宣布將在京都車站東南部區域，打造全新沉浸式常設藝術博物館「teamLab BioVortex Kyoto」，最快今年秋天開幕，並將透過一系列突破傳統物質概念的藝術作品，提供能讓觀眾完全沉浸其中的體驗空間。

「京都車站東南部地區開發計畫」是一項以「文化藝術」為核心理念的城市建設計畫，旨在透過打造能接觸多元文化藝術的設施，營造一個人們能夠互動交流、自然聚集的活力區域。

其中最受矚目的teamLab全新博物館「teamLab BioVortex Kyoto」，預計將於今年秋天開幕，並推出全新創作與日本首次公開的作品。

▲▼「teamLab BioVortex Kyoto」內的作品區之一《Massless Amorphous Sculpture》。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

目前已公布的體驗展區包括《Massless Amorphous Sculpture》，以泡沫、水、空氣產生巨型的泡沫之海，並在泡沫之海中設有巨型漂浮雕塑，等待旅客前往探索；《無質之光與黑暗之太陽（質量のない太陽と闇の太陽）》作品則是設置無數光球在空間裡，當人們觸碰其中一顆，它會強烈發光，並引發周邊球體連鎖反應，讓旅客思考「存在的意義」。

▲「teamLab BioVortex Kyoto」內新作品《無質之光與黑暗之太陽（質量のない太陽と闇の太陽）》。（圖／チームラボバイオヴォルテックス京都」京都©チームラボ）

此外，還有《Morphing Continuum》、《Traces of Life》等互動式空間，讓旅客重新感受teamLab的創作與藝術能量，預計又將帶出一波拍照打卡熱潮。

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