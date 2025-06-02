小小船長準備出航　親子同樂的海洋假期

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪

暑假快到了，還在煩惱要讓孩子參加什麼營隊嗎？今年就和家人一起登上歌詩達莎倫娜號，展開一段充滿驚喜的親子海洋假期吧！這艘郵輪不只是移動中的度假村，更是為親子量身打造的遊樂天堂；從早到晚都有新鮮好玩的活動，讓大小朋友都能盡情放鬆，歡笑不斷。

▲一日小船長體驗活動，實現小朋友的航海夢。（圖／歌詩達郵輪）

船上的「思高兒童俱樂部」是孩子們的快樂基地。這裡有專業人員設計的創意手作、互動遊戲和趣味演出，小朋友可以盡情發揮想像力。還有超人氣的角色體驗活動，讓小朋友化身為「一日小船長」或「一日小公主」，穿上制服、戴上帽子，體驗領航與管理的樂趣。家長則能趁機偷得空閒，在海風吹拂下放慢步調，好好享受倆人的悠閒午後。

▲在思高兒童俱樂部，小朋友玩到不想回房。（圖／歌詩達郵輪）

甲板上的熱鬧氣氛，也讓人捨不得進房休息。其中最受歡迎的，就是刺激感十足的滑水道，從高處急衝而下，清涼的水花迎面而來，還能邊玩、邊看海景。喜歡運動的朋友，也能參加戶外籃球挑戰賽，在海天一線的球場上與新朋友切磋球技，把暑氣通通拋進大海裡。

▲大海環繞的露天滑水道，比在陸地玩更刺激。（圖／歌詩達郵輪）

當夜幕低垂，郵輪搖身一變成為浪漫的露天娛樂場。「麗都日光甲板」配備可開闔的玻璃屋頂，無論晴雨都能享受舒適溫暖的游泳時光；「天幕影院」則在星空下放映熱門影片，一家人窩在躺椅上，一邊欣賞大銀幕、一邊享受微風，這樣的夜晚，夢幻又溫馨。

▲白天游泳、晚上看片，日夜皆精彩。（圖／歌詩達郵輪）

味蕾的冒險，也是旅程中不可或缺的重頭戲！船上從經典義式披薩到鮮嫩多汁的牛排，從香甜冰淇淋到亞洲特色料理應有盡有，就連小朋友孩最愛的漢堡也吃得到。更有由米其林星級大廚設計的精緻料理，讓每一餐都像是一場高級饗宴。晚餐後，不妨走進風格各異的酒吧，爸媽喝調酒、小朋友喝無酒精飲料，為這段親子之旅畫下幸福的句點。

▲在莎倫娜號，也吃得到小朋友最愛的漢堡。（圖／歌詩達郵輪）

●推薦行程：

歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程

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7/23，8/10.19.23.27出發限定

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