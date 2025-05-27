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端午玩花蓮海洋公園「身分證中1碼享555元」　高雄義大下殺55折

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接端午節連假，多個樂園推出優惠。花蓮遠雄海洋公園推出門票優惠，5月29日前透過網路商城購票，且身分證字號中含有數字「5」，即可享有全票每人555元優惠；而即日起至6月20日為止，國三生憑會考准考證正本，3人同行享999元優惠。高雄義大世界門票則下殺55折，身分證中1號碼還送餐飲折價券。

▲▼花蓮遠雄海洋公園海底王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮遠雄海洋公園有許多刺激設施。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮遠雄海洋公園是許多人心中的看海玩樂天堂，無論是要看Q萌海獅，或挑戰「海盜船」、「海底探險家」刺激設施、盡情尖叫，「水母萬花筒」更增加運轉次數，能在約14公尺高的塔端俯瞰360度美景。

▲▼義大皇家酒店。（圖／業者提供）

▲高雄義大遊樂世界。（圖／業者提供，下同）

高雄義大遊樂世界則從5月30日起至6月1日為止推出門票下殺55折優惠，身分證有1個「5」即送50元商品餐飲折價券，2個「5」再升級至150元。

▲▼義大皇家酒店。（圖／業者提供）

▲▼高雄義大皇家酒店推出暑假住房專案。

▲▼義大皇家酒店。（圖／業者提供）

義大皇家酒店則針對暑假檔期，推出「暑義全消」住房專案，提前預訂每晚4399元起，且每房最多2客兒童早餐的免費招待，包含雅緻家庭房住宿一晚，還有2大2小的自助早餐，加價199元還可以升等至面摩天輪的豪華家庭房房型或是今年全新完工的花園家庭房房型，平均每人不到1150元。

同時，酒店搭配義大遊樂世界，推出一泊一食搭配樂園門票的專案每晚5999元起，包含雅緻家庭房住宿一晚、雙人自助早餐、2張遊樂世界成人門票，並享有早鳥優惠贈送2客兒童早餐。

關鍵字： 優惠快訊 端午連假 花蓮旅遊 花蓮遠雄海洋公園 高雄義大遊樂世界 高雄旅遊

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