美登利「壽司吃到飽」6/10漲價　平日晚餐及周末漲500元

▲美登利吃到飽宣布漲價。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

「美登利」台中LaLaport店4月10日調整為吃到飽型態，超過70種現點現做壽司都可無限供應。不過業者昨日公告，由於原物料價格大幅上漲，人力成本持續攀升，6月10日起平日午餐由980元調漲至1280元，平日晚餐與周末假日由1180元調漲至1680元，最大漲幅達42%。

來自東京銀座知名壽司店「美登利」，在台灣有2家分店，原本都以單點為主，不過台中LaLaport店4月10日起調整為吃到飽型態，供應超過70種現點現做壽司，同時自助吧的日式炸物、燒烤、冷盤、沙拉、甜點冰品也都可以無限取用，平日午餐每人980元，平日晚餐及周末假日都是1180元。

▲美登利「壽司吃到飽」漲價公告及新餐價。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）

不過美登利昨日公告，由於近期原物料價格大幅上漲，人力成本持續攀升，營運成本日益沉重，已達不堪負荷的狀態，LaLaport店自6月10日起進行價格調整，平日午餐由980元上調至1280元（漲300元，幅度31%）；平日晚餐與周末假日由1180元上調至1680元（漲500元，幅度42%）。

▲三商巧福漲價。（圖／三商巧福提供）

另外，因原物料價格成本持續上升，為反映各項營業成本，並維持最好的品質及服務，三商巧福日前調整主餐價格（小菜飲料不變），漲幅5元至20元，其中蘭州雙寶牛肉麵、牛三寶牛肉麵，因其使用多種牛肉部位，成本結構較高，加上牛肉與相關原物料價格明顯上漲，從185元調整為205元、200元。

其他主餐部分，原汁牛肉麵、清燉牛肉麵、原汁牛筋麵、牛肉壽喜飯、汕頭牛肉麵從165元調漲至175元，半筋半肉牛肉麵、超大盛牛壽喜飯、叻沙牛肉麵、番茄牛肉麵、牛筋肉麵從175元漲至185元，雪花牛肉乾拌麵由150元漲至160元，牛肉炸醬麵與牛肉湯麵由90元漲至95元，紅燒排骨飯從135元漲至140元，古早味雞腿飯從150元漲至155元，滷香排骨從60元漲至65元。