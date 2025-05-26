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1999年壽星26元喝到飽　日式燒肉品牌26周年「99元吃和牛」

▲1999年壽星享26元喝到飽　乾杯燒肉26周年推3大優惠。（圖／乾杯提供）

▲1999年壽星享26元喝到飽，乾杯燒肉26周年推3大優惠。（圖／乾杯提供）

記者黃士原／台北報導

乾杯燒肉居酒屋迎來26周年，6月祭出酒肉優惠，1999年出生的同歲壽星，6月4日至6月6日可享26元指定酒精飲品無限暢飲，整個6月還有「日本和牛炎肉」特價99元。

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「乾杯燒肉居酒屋」為乾杯集團的創始品牌，於1999年東區小巷中創立，秉持著「大口吃肉、大口喝酒的人生至樂，創造充滿活力與希望的世界」的品牌理念，成為顧客慶祝、歡聚的美味所在，一年服務超過200萬人次。人氣商品包括冷藏厚切牛舌、現切澳洲和牛莎朗芯牛排、烤肉醬牛五花，以及趣味十足的親親五花肉、八點乾杯、牛排猜猜看活動。

▲1999年壽星享26元喝到飽　乾杯燒肉26周年推3大優惠。（圖／乾杯提供）

▲乾杯原價399元的「日本和牛炎肉」，整個6月每日只需99元。（圖／乾杯提供）

慶祝26周年，乾杯號召1999年出生的壽星，6月4日至6月6日全台分店（高雄五福店除外）消費並出示身分證，就能以26元享有1.5小時「角嗨系列」無限暢飲，還可搭配當月壽星禮，獲得店家自製「巧克力慕斯蛋糕」慶生，以及升級視覺感十足的「燒肉蛋糕」。6月還有25折和牛優惠，原價399元的「日本和牛炎肉」，整個6月每日只需99元，每桌限點1份。

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不是1999年出生也有優惠，6月周一至周五，穿戴任一黃色物品，即可享受「角嗨系列」的1.5小時無限暢飲優惠，價格266元，喝兩杯就回本。

▲台北萬豪酒店推出「豪享吃堡」活動，經典牛肉培根切達起司漢堡買一送一。（圖／台北萬豪酒店提供）

另外，每年5月28日為國際漢堡日，台北萬豪酒店去年首度推出「豪享吃堡」，漢堡熱銷破千顆，今年適逢開幕10周年之際，活動全面升級，一樓Lobby Lounge每周一至周五上午11點至下午5點，經典牛肉培根切達起司漢堡買一送一，選用美國與紐西蘭牛絞肉手工拍打製成，搭配布里歐麵包、切達起司、香煎培根、小農鮮蔬，佐以酥脆薯條，每份售價600元+10%。

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關鍵字： 美食雲 美食優惠 乾杯 周年慶

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