COMEBUY「嗨神系列買1送1」只有2天　2飲品任選

▲COMEBUY嗨神系列限時限量買1送1 。（圖／COMEBUY提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

為迎接端午節，手搖飲「COMEBUY」搶先祭出「嗨神系列買1送1」限量優惠，包括嗨神、嗨神奶茶開放任選，每人限購1組，5月28日起限時2天開跑。

COMEBUY全門市於5月28日、5月29日連2天祭出「嗨神系列買1送1」優惠，有嗨神、嗨神奶茶可任選，並以價低者為優惠品項，每人每筆最多限購1組，各店每日限量100組，實際銷售情況依各店為主，售完為止。

▲COMEBUY嗨神熱賣約20年 。

COMEBUY經典飲品「嗨神」熱賣約20年，選用風味較為清爽的日式煎茶調製烘焙，每一口還能喝到帶有獨特淡淡蜂蜜清香，搭配奶茶更添一股奶香。

▲康青龍「好康絕配」優惠可使用至6月4日。（圖／翻攝康青龍臉書粉專）

康青龍「好康絕配」優惠則開放使用至6月4日，可享「A＋B優惠專區任選2杯飲品89元」，一共有6款人氣飲品開放自由搭配，A區有蘋綠風味冰茶、蜜香大吉嶺、橙香風味冰茶，B區有桑葚香檸、粉紅佳人、桂花茶王，且冰塊甜度皆可任選，換算後1杯不到45元，提醒限使用龍來訂線上點餐，隨買即享優惠，單筆上限5組。