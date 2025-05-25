台中新早餐「他給吐司事務所」開幕　首創圓形吐司、必點3口味

▲台中新早餐店「他給吐司事務所」開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台中又有最新早餐店開幕了！在地老品牌「他給吐司」將品牌再造，變成「他給吐司事務所」，並推出全台首創圓形吐司，從5月26日起連續四天，購買「他給吐司系列」任一口味就送紅茶一杯。

他給吐司最初從小攤販起家，從簡單的手作吐司到自家研發的 「奶煎吐司」，每一片都堅持使用香濃奶油煎至酥香，是許多網友推薦的台中在地早餐店。

▲▼他給吐司事務所餐廳外觀與室內座位區。

現在經過品牌再造以「他給吐司事務所」為品牌出發，並從漢堡、標靶獲得靈感，首創推出圓形造型吐司，特色餐點包括「台式吐司漢堡」，將熟悉的台灣經典風味融入手工製作的圓形吐司中，並有奶煎醬香豚、脆糖牛五花、金沙巧克力3種口味選擇。

▲▼店家以首創特色圓形吐司為主打。

業者目前也推出開幕優惠，從5月26日起連續四天，購買「他給吐司系列」任一口味即招待「他給紅茶」一杯。即日起至6月30日為止，凡購買任一套餐可獲得紙本集點卡印章，集滿3個免費送紅茶一杯、集滿6個招待薯條一份。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

而拉麵控則別錯過在台中勤美誠品店新開幕的「麵屋一燈」，社長坂本幸彥更為台中店設計了「松露魚介冠軍沾麵」，在招牌的魚介冠軍沾麵基礎上，加進松露與特製菌菇醬。

▲麵屋一燈「芳醇干貝雞湯拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

麵屋一燈招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。