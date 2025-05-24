慢活旅行夯　台北、新竹、台中成旅客最愛台灣長住城市

▲Agoda公布亞洲「慢遊」熱門排行榜，台北也上榜。（圖／Agoda提供）

記者蔡玟君／綜合報導

數位旅遊平台Agoda近日公布亞洲最佳「慢遊」目的地排行榜，台北名列前10名內，成為想放慢腳步、細細品味旅行的旅人首選之一，其中台北、新竹、台中已成為國內長期停留旅客最青睞的三大熱門目的地。

根據Agoda數據，亞洲慢遊熱門排行榜前9名分別為泰國羅勇、印尼卡勒格瓦、韓國首爾、日本東京、越南芽莊、菲律賓長灘島、台灣台北、馬來西亞吉隆坡及印度清奈。



而台灣最受旅客喜愛的慢遊城市則是台北、新竹與台中；而對於計畫出國的台灣旅客而言，首爾則是最受歡迎的長期停留城市，許多旅客選擇在當地深度體驗悠閒步調與多元文化。

▲泰國羅勇的沙灘美景。（圖／Agoda提供）

亞洲「慢遊」熱門排行榜

1. 泰國羅勇

海岸天堂為渴望遠離塵囂的旅人提供一處靜謐避風港，潔白沙灘清幽寧靜，遠離人群，是放鬆身心的理想之地。旅客不僅可品嚐每日由漁船新鮮直送的海鮮美饌，還可前往象島（Koh Samet）等周邊島嶼探險，或於椰影婆娑下靜靜小憩。羅勇獨有的從容節奏與純淨自然的景致，使人身心重啟，重新找回與自然的連結。

2. 印尼卡勒格瓦

卡勒格瓦被譽為印尼旅遊版圖中的隱藏瑰寶，旅人可以放慢腳步，深入感受其翠綠田野與深厚文化底蘊。當地擁有綠意盎然的稻田景觀、獨具特色的布吉斯（Bugis）傳統建築，以及居民的熱情好客，構成一幅恬靜宜人的生活風景。旅客可漫步於市集之中，品嚐當地印尼料理，或循著蜿蜒的風景步道輕鬆健行，感受自然與人文的交融。

3. 韓國首爾

儘管身為現代化且節奏快速的亞洲大都會，首爾同時也是慢遊愛好者的理想去處。旅人可漫步於北村韓屋村的歷史街區，感受傳統建築的古樸氛圍，在茶香四溢的韓式茶館中歇腳片刻，或穿梭於隱密巷弄間，尋覓地道韓式烤肉的美味。首爾兼具現代與傳統，為旅人提供無數放慢步調、深入探索的旅行方式。

▲東京車站。（圖／記者蔡玟君攝）

4. 日本東京

東京巧妙融合歷史底蘊、創新科技與豐富文化，即使旅人停留多日，仍能不斷發現驚喜。從澀谷街頭的快節奏活力，到谷中地區的靜謐風情，再到令人目不暇給的美食饗宴，東京以其多元面貌吸引著各類型旅人。

5. 越南芽莊

擁有迷人海岸線與恬靜氛圍的芽莊，是海灘愛好者心目中理想的慢遊天堂。旅人可在碧海藍天下盡情享受陽光與海風，亦可走訪歷史悠久的婆那加占婆塔，感受在地文化氣息，或體驗當地著名的泥浴療程，釋放旅途疲憊。

6. 菲律賓長灘島

以潔白細緻的沙灘與碧藍清澈的海水聞名，長灘島是放鬆身心、靜享島嶼美景的絕佳目的地。除了享受陽光與海浪，慢遊旅客亦可透過浮潛與潛水，深入探索多彩繽紛的海洋生態，或搭乘傳統帆船航行，沉醉於夕陽餘暉之中。

7. 台灣台北

台北融合現代都市風貌與傳統文化底蘊，擁有夜市小吃、溫泉療癒、山林步道等多元魅力，邀請旅人放慢步調，細細體驗城市的獨特節奏。慢遊者可漫步於大稻埕老街，感受歷史氛圍，品嚐小籠包等經典台味美食，或安排一日遊前往陽明山國家公園，徜徉於靜謐山林間。

▲吉隆坡雙子星塔。（圖／記者蔡玟君攝）

8. 馬來西亞吉隆坡

慢遊者可悠閒遊覽吉隆坡各色街區，從充滿異國風情的小印度街到熱鬧的唐人街市集。城市中如雙子星塔、蘇丹阿都沙末大廈等建築美景處處，是拍照打卡的絕佳場景。

9. 印度清奈

清奈擁有豐富的文化遺產、熱鬧的藝術氛圍與迷人的海濱風情，是適合慢遊、深入體驗南印度文化的目的地。旅客可參訪歷史悠久的寺廟，悠遊瑪麗娜海灘，或欣賞古典的卡納提克音樂表演。