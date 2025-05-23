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雞湯桑5/25進駐台南三井OUTLET　開幕首3日消費送買一送一券

▲雞湯桑5/25進駐台南三井OUTLET。（圖／業者提供）

▲雞湯桑5/25進駐台南三井OUTLET。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

火鍋品牌「雞湯大叔」跨足拉麵市場推出的「雞湯桑」，在台北市已有5家分店，今日南部首間分店將於5月25日進駐台南 MITSUI OUTLET PARK，開幕首3日消費任一碗拉麵就送買一送一券。

雞湯桑台南三井店位於 MITSUI OUTLET PARK 3樓，空間設計延續品牌一貫的清新木質調，主打的5款湯頭各具風味特色，包括酸爽清新的櫻花柚子拉麵、融合法式風味的松露牛肝菌拉麵、濃郁滑順的海膽魚子雞白湯拉麵、香氣馥郁的松露旨味雞白湯拉麵，以及經典款的東京雞白湯拉麵。

雞湯桑每款拉麵濃郁卻不厚重，打破「重油重鹹」的既定印象，還可搭配多款直火燒鳥，如燒蔥鹽雞腿、燒明太子雞腿等。

雞湯桑台南三井店歡慶開幕，祭出兩波限時活動回饋，5月25日至5月27日來店消費任一碗拉麵，就送「拉麵買一送一券」，每日限量100份；5月28日起至6月30日，會員消費任一碗拉麵，即可獲得免費溏心蛋1顆，並享炙燒雞肉飯半價加購優惠（原價79元），每份套餐限加購1碗。

▲三商巧福漲價。（圖／三商巧福提供）

另外，因原物料價格成本持續上升，三商巧福為反映各項營業成本，並維持最好的品質及服務，昨日起調整主餐價格（小菜飲料不變），漲幅5元至20元，其中蘭州雙寶牛肉麵、牛三寶牛肉麵，因其使用多種牛肉部位，成本結構較高，加上牛肉與相關原物料價格明顯上漲，從185元調整為205元、200元。

其他主餐部分，原汁牛肉麵、清燉牛肉麵、原汁牛筋麵、牛肉壽喜飯、汕頭牛肉麵從165元調漲至175元，半筋半肉牛肉麵、超大盛牛壽喜飯、叻沙牛肉麵、番茄牛肉麵、牛筋肉麵從175元漲至185元，雪花牛肉乾拌麵由150元漲至160元，牛肉炸醬麵與牛肉湯麵由90元漲至95元，紅燒排骨飯從135元漲至140元，古早味雞腿飯從150元漲至155元，滷香排骨從60元漲至65元。
 

關鍵字： 美食雲 雞湯桑 雞湯大叔 拉麵

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