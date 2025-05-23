關稅、地震預言影響　旅遊業：今年是出國便宜年「比國旅划算」

▲TTE旅展從今起登場，多家業者直言今年暑假出國比往年都便宜。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

TTE台北國際觀光博覽會從今（23日）起連續4天在台北世貿一館登場，受到美國關稅政策、日本地震預言、戰爭等因素影響，多家旅行社業者表示今年暑假團費下修最多3成，更可說是10幾年來最便宜的一次暑假，更有業者直言今年是「旅遊便宜年」，甚至比國旅還划算。

▲▼可樂旅遊今年旅展推出獨家「李多慧帶路玩韓國」系列團、迪士尼探險號特色行程。下圖為可樂旅遊發言人李季柏。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎暑假日本團費是去年同期7、8折 可樂旅遊估「今年是旅遊便宜年」

可樂旅遊發言人李季柏表示，從今年第二季關稅政策宣布後，增加消費者不確定感，加上對未來的不確定性保持觀望態度，影響第二、三季的旅遊購買行為延遲，因此觀察到今年暑假銷售速度比2024年慢3成左右。

正因這樣，今年旅展可說是最便宜的一次，並出現許多疫情解封後首次出現的價格，例如今年日本親子團的團費與去年相比是約7、8折的價格，還送小費，不但回到疫情前水準，甚至比疫情前還便宜，長程線團費價格則維持，是因為機位供給還沒有增加很多。

其他亞洲區的團費例如越南、韓國也都有相同情況，李季柏表示，整體評估下來，今年是「旅遊便宜年」，對許多小資族來說，今年出國負擔不會像去年這麼重，跟團去韓國1萬多就能玩5天4夜。他更直言，比國旅便宜很多。

▲▼世邦旅遊也參展，下圖為世邦旅遊總經理呂汶中。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎10多年來暑假最優惠的一年 世邦旅遊：整體團費下修1至2成

世邦旅遊總經理呂汶中則觀察，受到關稅影響，旅遊業進單變慢，近期搭配航空公司促銷，加上業者將台幣升值反映在團費上，今年應該是10幾年來暑假促銷最大的一次，也是最便宜的一次，暑假團費整體來看平均下修1至2成，更有部分日本團小朋友團費下殺9999元，希望透過售價調降增加買氣。

▲燦星旅遊展攤。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎國籍航空機票釋出優惠影響團費 燦星旅遊估今年暑假日本團費下修1成

燦星旅遊則表示，受到關稅與地震預言影響，以日本線來看從今年4月開始訂單有明顯下降，且觀察到旅客下訂時間縮短，約出發前的一個月、甚至是2周前才下訂，希望能以促銷優惠價格出國。

在團費方面，今年暑假日本線團費下修1成左右，主要是國籍航空釋出機票優惠，反映在團費上，例如熱賣的高知、秋田、九州都有優惠價格，甚至推出大阪4日免2萬元的優惠。

▲五福旅遊展攤。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎地震預言重創7月日本團買氣 五福旅遊祭出下殺優惠吸客

五福旅遊則觀察，關稅、地震預言的確對銷售有影響，但台幣匯率升值也反映到團費上，使得今年暑假團費下修，例如6月玩巴黎8天免6萬元，到美國西雅圖轉溫哥華再前往黃刀鎮，以及紐澳詢問度都很熱絡。

東北亞暑假團費今年也有下修，可說是回到疫情前的價格，主因是暑假機票價格比之前預估便宜2至3成，所以往年要價4萬元的團今年3萬就有。

地震預言也嚴重影響暑假銷售，業者直言，目前6月、8月銷售暢旺，但7月銷售不佳，又以7月上旬影響最大。為了刺激買氣，業者也以團費下殺的方式促銷，例如九州暑假團1萬8000元就有，而北海道暑假團費更是3萬出頭就有，且台灣人最愛的燒肉、夜景、入住溫泉飯店行程都包括，比往年暑假團費少了約2至3成。