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花蓮星光音樂會獲美國創意金獎　今年聯名經典IP《小王子》推2場

▲▼「流星花蓮」品牌將花蓮的山海、星空美景與在地產業及文化連結，推出具在地特色的夜間旅遊體驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「流星花蓮」品牌將花蓮的山海、星空美景與在地產業及文化連結，推出具在地特色的夜間旅遊體驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府主辦的「2024年花蓮星光音樂會」榮獲美國MUSE謬思創意大獎（MUSE Creative Awards）金獎肯定，展現花蓮在文化創意與永續觀光推動上的卓越成果，成功將在地特色推向國際視野。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為促進夜間永續觀光，縣府自2020年起推出「流星花蓮」品牌，將花蓮的山海、星空美景與在地產業及文化連結，推出多項具在地特色的夜間旅遊體驗，如星光音樂會、海洋月光賞星船等，並成功商品化，促進經濟、社會和環境的永續連結與平衡，讓世界看見花蓮的堅韌與創新，也讓這片土地的美好被更多人發現、感受與傳遞，並成功的讓「流星花蓮」品牌獲得國際大獎。

▲▼「流星花蓮」品牌將花蓮的山海、星空美景與在地產業及文化連結，推出具在地特色的夜間旅遊體驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

去年「2024年花蓮星光音樂會」以「山之韻」、「海之聲」、「森之音」為主題，分別於富里鄉農會羅山展售中心草坪、七星潭賞星廣場以及大農大富平地森林舉行。三場音樂會融合自然景觀與在地文化，結合音樂演出、美食市集、手作體驗與星空導覽，打造一場場沉浸式的星光饗宴，三場次共吸引逾六千名旅客共襄盛舉。

▲▼「流星花蓮」品牌將花蓮的山海、星空美景與在地產業及文化連結，推出具在地特色的夜間旅遊體驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

其中的永續亮點「海之星」裝置藝術，則是由回收海洋廢棄物再製而成，將海廢玻璃透過設計重生，創作出兼具視覺美感與環境寓意的裝置藝術。作品以星空為靈感，象徵人與自然的連結，引導民眾理解創作理念與海洋保育的重要，實踐「從廢棄到再生」的永續價值。

▲▼「流星花蓮」品牌將花蓮的山海、星空美景與在地產業及文化連結，推出具在地特色的夜間旅遊體驗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

2024年花蓮星光音樂會」榮獲美國MUSE謬思創意大獎金獎肯定。

2025年「流星花蓮」系列活動即將登場，結合天文旅遊、音樂藝文與永續理念，打造花蓮夜間觀光新亮點，活動內容包含8月登場的兩場「星光音樂會」，特別與全球經典IP《小王子》聯名，還有現正熱烈募集中的星空攝影比賽，以及暑假期間於鯉魚潭舉辦的環潭任務挑戰與打卡活動等，邀請大家一同走入山海間，在星光下共度最浪漫的夏日時光。

詳情請上流星花蓮FB（https://www.facebook.com/profile.php?id=61562279798489）或流星花蓮官網（https://www.meteor-hualien.tw/）查詢。

關鍵字： 星光音樂會 創意金獎 聯名 經典 小王子

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