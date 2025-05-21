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米其林三星「態芮」宣布回歸　 6／13恢復營業

▲米其林三星「態芮」宣布回歸。（圖／取自Taïrroir 態芮臉書）

▲米其林三星「態芮」宣布回歸。（圖／取自Taïrroir 態芮臉書）

記者黃士原／台北報導

連2年拿到米其林三星餐廳的「態芮Taïrroir」今年4月1日起暫時休息，進行味道、空間與體驗的重新定義，餐廳昨日宣布回歸， 6月13日晚餐起恢復營業。

態芮在2018年米其林登台就拿到一星，2019年升上二星，並且在2023年奪得三星殊榮，去年再度蟬聯三星餐廳。主廚何順凱擁有20年台菜與法餐的經驗，以西式料理技巧呈現，菜單巧妙呈現台灣的風土民情。菜色運用時令在地物產，甜點則以在地茶葉與水果、果乾，精準呈現台灣風味。

態芮4月1日至6月11日暫時休息，主要為了讓空間沉澱，讓服務升華，讓味道與感受再次蛻變，這不僅是一場改裝，而是對味道、空間與體驗的重新定義。昨日餐廳宣布回歸，6月13日晚餐時段恢復營業。

▲台中米其林一星餐廳「文公館」宣布歇業。（圖／業者提供）

另外，連續2年獲得《米其林指南》一星肯定的「文公館」，由擅長粵菜、法式餐點的蔣文正與林昊語兩位主廚共同掌杓，融匯中菜著重火候、西式料理講究細緻的特點。餐廳日前在臉書粉專公告，隨著富王大飯店即將展開整修工程，文公館也將在此劃下句點，最後營業日為6月29日。消息傳出讓許多饕客不捨，直說「希望可以換地點，不然真的太可惜了」、「台中市的標杆！太震撼了」、「天啊！我才吃一次」。

關鍵字： 美食雲 米其林三星 態芮

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