4旅行社玩韓國優惠「4天免萬元」　與李多慧同遊首發團開賣

▲台灣與韓國之間的航班越來越多，想深度探索當地越來越方便。上圖為順天灣濕地。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣與韓國之間的航班越來越多，韓國觀光公社今年加大推廣力道，攜手旅行社業者推出名人帶路主題遊程，邀請人氣啦啦隊女神李多慧與李雅英親自參與行程設計，首發團更將由2位女神親自帶路，走訪在地景點；首屆「韓國旅遊博覽會」、「韓國文化觀光大展」也將陸續登場，還有男神蘇志燮來台亮相，各家旅行社也推出TTE旅展優惠行程，免萬元就能到赴韓玩4天。

▲可樂旅遊獨家推出「跟著李多慧玩韓國」系列團，首發團將能和李多慧一起玩她的故鄉全州。（圖／記者周宸亘攝）

▪︎啦啦隊女神親自帶路玩韓國 旅行社獨家開賣

韓國觀光公社此次攜手旅行社業者推出啦啦隊女神李多慧與李雅英帶路主題遊程，如李多慧參與行程設計的「跟著李多慧玩韓國」系列團由可樂旅遊獨家販售，即起開賣。

▲也可以和李多慧一起體驗穿韓服。上圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊團將分別前往首爾、釜山、大邱、清州等城市，並於8月18日集結在李多慧的故鄉「全州」，由李多慧親自帶領旅客深度探訪這座城市，如知名韓劇《雲畫的月光》拍攝地廣寒樓苑，以及被《米其林指南》推薦的順天灣濕地公園，午餐還會在廚藝教室親自示範最道地的全州拌飯做法，並換上韓服與旅客一起漫步全州韓屋村，以及多慧粉絲應援餐車活動，現場與李多慧互動還有機會獲得專屬小禮物。

李雅英帶路主題遊程則由雄獅旅遊販售，即起開賣，李雅英本人則將參與7月行程，並帶旅客前往淨灘，為環境永續盡一份心力。

▲韓國觀光公社將在台北、高雄舉辦韓國旅遊博覽會與韓國文化觀光大展。圖為釜山知名景點青沙埔「韓版灌籃高手平交道」。（圖／記者蔡玟君攝）

▪︎北、高兩大韓國旅遊展 男神蘇志燮親登台

隨著上半年最大旅展「2025台北國際觀光博覽會」將從5月23日起連續四天在台北世貿一館登場，首屆「韓國旅遊博覽會」也將同步登場，超過50個韓國觀光旅遊單位參展，分享第一手旅遊資訊與私房景點，男神蘇志燮也將於5月24日現身旅展現場，推廣韓國觀光。

而5月30日至6月1日於高雄登場的「2025韓國文化觀光大展」，則邀請李多慧將於5月30日登場，李雅英則在6月1日與粉絲見面，現場也開放名人帶路系列團體諮詢與販售。

▲韓國愛寶樂園煙火。（圖／東南旅遊提供）

▲首爾愛寶樂園。（圖／五福旅遊提供）

▪︎旅行社推TTE旅展韓國團優惠 赴韓玩4天免萬元

隨著TTE旅展即將到來，旅行社也紛紛推出優惠行程。如「可樂旅遊」推出暑假親子團兒童不佔床最高折價1萬元優惠，喜歡玩樂園的旅客推薦「愛寶樂園、全程五星飯店4日」每人1萬4888元起。

而主打的「跟著李多慧玩韓國」系列團最低2萬3900元起，而有李多慧親自帶路並可互動的首發團則為2萬5800元起，不僅能體驗穿韓服、搭懷舊火車，還可以體驗空中滑索，必打卡的天空膠囊列車也安排在行程中，且部分團體行程更主打全程無自費、不進購物站。

「東南旅遊」在本次旅展推出破盤價行程，主打韓國人氣路線「首爾4日」只要9999元起，欣賞夏季限定愛寶樂園煙火秀，升等市區飯店購物超方便。「樂嗨釜山5日」跑跑卡丁車及海洋觀光列車熱門體驗安排，一口價1萬1999元起。

「世邦旅遊」則推出暑假闔家出遊玩韓國，大人第二人減3000元、小孩每人減3500元，不佔床再減1000元，1家4口同遊兩大兩小最高可省1萬2000元；搭郵輪遊日韓，第3人0元起。

「五福旅遊」鎖定親子市場，推出多款韓國人氣樂園行程，皆不進人蔘保肝店，旅展享第二人減3000元優惠。釜邱親子三大主題5日2萬1900元起，暢玩樂天世界、E-WORLD，體驗刺激的LUGE斜坡滑車。

神話濟州放暑假5日2萬3900元起，安排暢遊神話世界主題樂園、水世界及水族館，並入住五星級藍鼎度假村；嗨翻雙樂園5日2萬3900元起，連住兩晚首爾市區，一次玩遍愛寶樂園、樂天世界。另有全程無購物站真心首遊5日，優惠價2萬7800元起，行程涵蓋愛寶樂園、LUGE滑車，享用炭烤豬肉吃到飽及米其林指南推薦美食。