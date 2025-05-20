ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑　吃得到冰心大福、麻糬巴斯克

▲▼辻利茶舗「焙茶祭」登場。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗「焙茶祭」登場，首推內用限定「宇治焙茶時光套餐」。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」迎來「焙茶祭」，嚴選京都與奈良產地焙茶以大火翻炒出焙煎香氣，推出一系列限定甜點，包括宇治焙茶麻糬巴斯克、冰心大福等，還有2款強勢回歸的人氣冰品，5月22日起於台北遠百信義店限定販售。

辻利茶舗「焙茶祭」登場，首推一次集結4款招牌焙茶甜點的「宇治焙茶時光套餐」，內含人氣王「宇治焙茶麻糬巴斯克」、回歸限定「焙茶霜淇淋」、黃豆黑蜜及特製焙茶豆沙的雙口味「日式白玉串糰子」、清爽系「焙茶生果凍」，還可任選現刷熱抹茶或日本茶飲煎茶、焙茶、玄米茶1款，售價450元，限內用；凡購買套餐加購任1款飲品還可享79折優惠。

內用限定加碼推「宇治焙茶冰心大福套餐」，內含大福2入與指定茶飲1杯；另有4入外帶選擇，原價315元，優惠價279元。

▲▼辻利茶舗「焙茶祭」登場。（圖／辻利茶舗提供）

▲2款人氣冰品重磅回歸。

2款人氣冰品同步回歸，「辻利蕨餅百匯」選用濃郁焙茶霜淇淋搭配玄米、紅豆、Q彈蕨餅，再疊上「茶櫃最中餅」，售價160元；「經典白玉百匯」則以抹茶生果凍為基底，夾入綿密紅豆、焙茶霜淇淋及白玉串，再佐以黃豆粉與黑糖蜜，售價150元，且周末限定可享買焙茶霜淇淋或百匯系列第2杯任1款飲品75折。以上焙茶系列限定只在台北遠百信義店販售。

▲▼亞尼克聯手統一木瓜牛乳推「木瓜牛乳生乳捲」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲亞尼克聯手統一木瓜牛乳推出全新「木瓜牛乳生乳捲」 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

亞尼克近日則找來統一木瓜牛乳推出全新聯名「木瓜牛乳生乳捲」，把統一木瓜牛乳以義大利家常甜點手法製成義式木瓜奶酪，奶香濃郁、水潤滑嫩，搭配經典北海道奶霜塞進木瓜泡芙蛋糕當中，大口咬下口感層次豐富，奶香、果香一次滿足，即日起至8月8日限時販售，每條售價420元、獨享捲380元。

▲▼亞尼克推出3款水果甜點。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有3款全新水果甜點。

還有3款全新水果甜點，「木瓜鮮奶酪布丁」是以統一木瓜牛乳製成的木瓜奶酪搭配鮮奶酪作為基底，再點綴北海道奶霜及Q彈布丁，售價79元；「Hello蜜瓜凍」嚴選綠色哈密瓜，以果凍封存其濃郁果香及脆甜口感，售價89元；「白桃優格奶酪」則選用日本大久保白桃果餡結合優格、奶酪，售價89元。

【你可能也想看】

►五桐號「2大飲品買1送1」今天開跑　外送限定
►Mister Donut新聯名！史努比、查理布朗甜甜圈超Q　還有限量周邊
►拿坡里限時10天「炸雞桶買1送1」　麥當勞APP本周優惠一次看

關鍵字： 美食情報 美食雲 辻利茶舗 亞尼克 焙茶

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不老英雄】105歲泰國選手薩旺　本屆最年長勇奪雙金

推薦閱讀

2大手搖飲周三最新好康快看

2大手搖飲周三最新好康快看

東京都廳202公尺免費高空展望台！

東京都廳202公尺免費高空展望台！

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑

全聯「小農米」買1送1　日本也愛吃

全聯「小農米」買1送1　日本也愛吃

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

必勝客報稅季6大優惠一次看

必勝客報稅季6大優惠一次看

十二廚供應雪蟹、松葉蟹腳吃到飽

十二廚供應雪蟹、松葉蟹腳吃到飽

bb.q CHICKEN開賣全新奶香卡滋炸雞

bb.q CHICKEN開賣全新奶香卡滋炸雞

台北福華大飯店60道港點粵菜吃到飽

台北福華大飯店60道港點粵菜吃到飽

超商520優惠來了！咖啡寄杯優惠一次看

超商520優惠來了！咖啡寄杯優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

十二廚供應雪蟹、松葉蟹腳吃到飽

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

台北福華大飯店60道港點粵菜吃到飽

與李雅英同遊釜山！「首發團」免3萬

鳥貴族台灣第4家店地點曝光

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

北市新開幕日式喫茶屋藏身大安巷弄

實測東京迪士尼海洋夢幻泉鄉DPA該不該買

立山黑部看雪壁　6月出發體驗加分再享限時特惠

熱門行程

最新新聞更多

2大手搖飲周三最新好康快看

東京都廳202公尺免費高空展望台！

辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑

全聯「小農米」買1送1　日本也愛吃

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

必勝客報稅季6大優惠一次看

十二廚供應雪蟹、松葉蟹腳吃到飽

bb.q CHICKEN開賣全新奶香卡滋炸雞

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366