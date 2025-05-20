辻利茶舗「焙茶祭」1門市開跑　吃得到冰心大福、麻糬巴斯克

▲辻利茶舗「焙茶祭」登場，首推內用限定「宇治焙茶時光套餐」。（圖／辻利茶舗提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」迎來「焙茶祭」，嚴選京都與奈良產地焙茶以大火翻炒出焙煎香氣，推出一系列限定甜點，包括宇治焙茶麻糬巴斯克、冰心大福等，還有2款強勢回歸的人氣冰品，5月22日起於台北遠百信義店限定販售。

辻利茶舗「焙茶祭」登場，首推一次集結4款招牌焙茶甜點的「宇治焙茶時光套餐」，內含人氣王「宇治焙茶麻糬巴斯克」、回歸限定「焙茶霜淇淋」、黃豆黑蜜及特製焙茶豆沙的雙口味「日式白玉串糰子」、清爽系「焙茶生果凍」，還可任選現刷熱抹茶或日本茶飲煎茶、焙茶、玄米茶1款，售價450元，限內用；凡購買套餐加購任1款飲品還可享79折優惠。

內用限定加碼推「宇治焙茶冰心大福套餐」，內含大福2入與指定茶飲1杯；另有4入外帶選擇，原價315元，優惠價279元。

▲2款人氣冰品重磅回歸。

2款人氣冰品同步回歸，「辻利蕨餅百匯」選用濃郁焙茶霜淇淋搭配玄米、紅豆、Q彈蕨餅，再疊上「茶櫃最中餅」，售價160元；「經典白玉百匯」則以抹茶生果凍為基底，夾入綿密紅豆、焙茶霜淇淋及白玉串，再佐以黃豆粉與黑糖蜜，售價150元，且周末限定可享買焙茶霜淇淋或百匯系列第2杯任1款飲品75折。以上焙茶系列限定只在台北遠百信義店販售。

▲亞尼克聯手統一木瓜牛乳推出全新「木瓜牛乳生乳捲」 。（圖／記者蕭筠攝，下同）

亞尼克近日則找來統一木瓜牛乳推出全新聯名「木瓜牛乳生乳捲」，把統一木瓜牛乳以義大利家常甜點手法製成義式木瓜奶酪，奶香濃郁、水潤滑嫩，搭配經典北海道奶霜塞進木瓜泡芙蛋糕當中，大口咬下口感層次豐富，奶香、果香一次滿足，即日起至8月8日限時販售，每條售價420元、獨享捲380元。

▲還有3款全新水果甜點。

還有3款全新水果甜點，「木瓜鮮奶酪布丁」是以統一木瓜牛乳製成的木瓜奶酪搭配鮮奶酪作為基底，再點綴北海道奶霜及Q彈布丁，售價79元；「Hello蜜瓜凍」嚴選綠色哈密瓜，以果凍封存其濃郁果香及脆甜口感，售價89元；「白桃優格奶酪」則選用日本大久保白桃果餡結合優格、奶酪，售價89元。