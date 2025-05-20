十二廚「雪蟹、松葉蟹腳」吃到飽　6／26前平日4人同行1人免費

▲台北喜來登大飯店「十二廚」海鮮季5月29日回歸。（圖／台北喜來登大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

台北喜來登大飯店「十二廚」海鮮季5月29日回歸，30道的豐盛海味無限供應，其中松葉蟹、智利雪蟹都能吃到飽。此外，6月26日前平日午餐、下午茶線上預訂，即享4人同行1人免費。

▲台北喜來登大飯店「十二廚」海鮮季無限供應松葉蟹腳。（圖／台北喜來登大飯店提供）

十二廚每年夏天最受好評的海鮮季5月29日回歸，餐檯供應超過30道海味，匯集了肥美松葉蟹腳、智利雪蟹腳、爆卵麵包蟹、鮮甜旭蟹等，讓螃蟹控們一次吃到飽。其他還有「新加坡辣炒蟹」、「蒜蓉粉絲冰卷」、「澎湖酸菜龍虎斑」，以及熱騰騰的「鮑魚小卷海鮮泡飯」等。

甜點區同步迎接芒果季，生乳夾心舒芙蕾、芒果生乳蛋糕捲、鮮芒果泡芙，以及與夏季限定登場的芒果百香霜淇淋。

歡慶十二廚海饗海鮮季開跑，即日起至6月26日的周一至周四午餐、下午茶時段，線上預訂即享4人同行1人免費，最多可享12人同行3人免費。

▲廣香鹽焗雞。（圖／台南遠東香格里拉飯店提供）

另外，台南遠東香格里拉飯店自助餐廳「遠東Café」，即日推出《星級料理人：五星港廚盛宴》主題美食節，餐檯提供多款道地香港美食。「砂鍋香菇臘味飯」以土鍋慢火煲製，使米粒吸附臘腸香氣與醬汁精華；「廣香鹽焗雞」傳承粵式古法料理，雞肉細嫩多汁、皮焦鹹香；「避風塘辣炒蟹」將鮮蟹與黃金蒜酥、辣椒快炒，香辣酥脆；「老港牛雜麵」特以牛肚、牛筋慢火燉煮，搭配牛腩肉汁湯頭與港式生麵。