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「here Kyoto」海外首店在台南！6／1開幕　亮點搶先看

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

▲「here Kyoto 台南 | 開山・清水」將於6月開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

咖啡迷注意！來自日本京都的咖啡與可麗露專門店「here Kyoto」，現在宣布海外首店將落腳台南，並命名為「here Kyoto 台南 | 開山・清水」，於6月1日正式開幕。

here Kyoto自2019年創立以來，在京都烏丸御池與清水寺附近設有兩家分店，吸引世界各地熱愛咖啡與拉花藝術的旅人前來造訪。今年決定進軍海外，看上台南融合古蹟與現代創意的城市風貌，近年成為國際旅人矚目的文化據點，決定將海外店開設在此。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

▲▼「here Kyoto」位於台南寧靜街區。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

業者表示，歷經數年尋覓理想地點，終於在台南開山清水這個靜謐街區找到理想據點。當首次踏足現場時，立刻感受到台南獨有的「新與舊並存的氛圍」，那份悠然沉靜的氣息，讓人不禁想起京都；店前一株大樹所散發出的生命力更讓人感動。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

▲▼二樓是咖啡品飲空間，在這裡享受招牌的原創可麗露與特色飲品。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

「here Kyoto 台南 | 開山・清水」位於六合境清水寺旁，雖非商業鬧區，卻恰好成為讓人細細品味咖啡、可麗露與空間設計的理想場域。兩層樓的空間，結合藝廊與享受咖啡的場所，未來不用遠行，在台南，也能享受到招牌的原創可麗露「ココカヌレ（Coco Canelé）」。
 

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