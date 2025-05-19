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衛武營最美餐廳「HAIION」6／1熄燈　高雄約會聖地少一家

▲衛武營新法式餐廳「HAIION」10/1開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲「HAIION」可欣賞到美麗日落。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高雄約會聖地少一家！位於衛武營館內3樓的「HAIION」，因營運調整，將於6月1日結束營業，餐廳表示，如有任何未使用的儲值金或其他相關問題，請於5月30日前聯絡他們。

衛武營國家藝術文化中心是南台灣第一座國際級表演藝術場館，館內有「HAIION」、「潮台菜」兩家餐廳，其中「HAIION」最大特色就是有著大片落地窗，可以直接欣賞大片綠地與夕陽，是當地人的約會聖地，不過餐廳日前公告，因營運調整，將於6月1日結束營業，如有任何未使用的儲值金或其他相關問題，請於5月30日前聯絡他們。

▲衛武營新法式餐廳「HAIION」10/1開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲「HAIION」最大特色就是有著大片落地窗。（圖／記者黃士原攝）

HAIION是在美澳兩國旅居15年的王廷翔，接手Stage 5主廚約1年後，於2023年10月創立的品牌，命名靈感來自於台語「鯨魚（海翁）」的發音，希望打造出一個能傳遞他心中料理語言的平台，套餐菜色著重南美風味的呈現，像是使用墨西哥綠番茄、運用秘魯Ceviche（檸汁醃魚生）手法。

王廷翔因為個人生涯規劃，去年10月底辭去HAIION主廚，之後餐廳菜單改為單點，提供前菜、湯品、義大利麵、主菜與甜點。主菜有海鮮、烤半雞、德國豬腳與牛排，加價550元可升級套餐，包括麵包、前菜、例湯、甜點與飲品。

▲台中米其林一星餐廳「文公館」宣布歇業。（圖／業者提供）

另外，連續2年獲得《米其林指南》一星肯定的「文公館」，由擅長粵菜、法式餐點的蔣文正與林昊語兩位主廚共同掌杓，融匯中菜著重火候、西式料理講究細緻的特點。餐廳日前在臉書粉專公告，隨著富王大飯店即將展開整修工程，文公館也將在此劃下句點，最後營業日為6月29日。消息傳出讓許多饕客不捨，直說「希望可以換地點，不然真的太可惜了」、「台中市的標杆！太震撼了」、「天啊！我才吃一次」。
 

關鍵字： 美食雲 歇業 熄燈

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