哆啦A夢熱氣球要來了！暑假在鹿野高台首度亮相...預購看這裡

▲2025台灣熱氣球嘉年華繫留體驗預購5月登場。（圖／台東縣政府提供）

記者楊晨東／台東報導

2025年夏季，台東將再次成為全台目光焦點。邁入第15屆的「台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日至8月21日於台東鹿野高台繽紛展開。台東縣政府16日宣布，備受歡迎的熱氣球繫留體驗票券將於5月20日與5月27日分兩階段開放線上預購，總計9,120個名額，預料將再次引爆搶票熱潮。

為慶祝活動15週年，主辦單位特別取得國際知名IP「哆啦A夢」授權，推出全新造型熱氣球，結合各式造型與標準熱氣球，營造繽紛多元的空中景觀。活動也與哆啦A夢電影系列45週年紀念同步，預期將吸引大批粉絲前來拍照打卡。

熱氣球繫留體驗票採線上預購制，第一階段將於5月20日中午12點開放預約7月份場次，第二階段則在5月27日中午12點開放預約8月份場次。活動共計76場，每場開放120張票券，總計9,120人次可參與。票價方面，平日每張550元，假日每張650元，每筆訂單最多可購買2張。體驗內容以標準熱氣球為主，哆啦A夢熱氣球則僅供展示使用，未開放搭乘。

繫留活動每日分為兩個場次，分別為清晨05:30至07:00，以及傍晚17:00至18:30。主辦單位提醒，活動期間每週二為公休日，7月5日開幕日僅安排下午場次，另外在光雕音樂會舉辦日（7月6日、17日、31日及8月14日、21日），下午場次僅開放現場售票，建議民眾事先規劃，以免向隅。

除單場體驗票外，縣府也自5月20日起同步推出「自由行套票」，內容整合來回交通（環島之星列車與華信航空）、台東旅宿與繫留體驗票，價格每人4,990元起，為遠道而來的旅客提供更便利的一站式服務。

更多活動資訊與預約購票，請洽熱氣球繫留體驗線上預約平台：www.eztravel.com.tw/activity/taitungballoon/

客服專線：(02)5573-6886（一般服務時間為07:30至22:00，活動期間6月28日至8月21日提供24小時服務）

活動詳情請參閱活動官網：www.balloontaiwan.taitung.gov.tw