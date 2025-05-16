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5／19起連3天買二送一　台灣甜點店新推「生甜甜圈」

▲東京巴黎甜點即日起推出「生甜甜圈」 。（圖／東京巴黎甜點提供）

▲東京巴黎甜點即日起推出「生甜甜圈」 。（圖／東京巴黎甜點提供）

記者黃士原／台北報導

日本東京爆紅「生甜甜圈」品牌「Iʼm donut ?」才傳出即將被引進台灣，國內就有多家業者搶攻這塊市場，「東京巴黎甜點」一口氣推出8種口味的生甜甜圈，查理布朗烘焙則是直接成立專賣店「雪系町 生ドーナツ」，就連台中金典酒店也吃得到。

東京巴黎甜點即日起推出「生甜甜圈」，使用日本北海道冬麥製麵粉，經過48小時熟成發酵，再以大量奶油揉和麵團並經過高溫油炸，最後注滿不同口味內餡。目前共有8款口味，其中經典口味4款包括用法國鮮奶油及比利時發酵奶油製成的法式生布蕾（75元）、以法國鮮奶油及比利時發酵奶油製成的北海道生乳（75元）、草莓生乳（95元）、提拉米蘇（85元）。

▲東京巴黎甜點即日起推出「生甜甜圈」 。（圖／東京巴黎甜點提供）

▲草莓生乳生甜甜圈。（圖／東京巴黎甜點提供）

創意口味4款包括加入屏東有機玫瑰及法國草莓果泥的「玫瑰莓果（108元）」、加入台灣芋頭的「芋泥牛奶（85元）」、加入新鮮萊姆的「萊姆牛奶（85元）」，以及用法國鮮奶油打發，加入比利時高級巧克力的「純巧克力（108元）」。

歡慶新品上市，5月19日至5月21日舉辦「生甜甜圈」買二送一活動（贈品以價低者計），數量有限，售完為止。

▲台中金典酒店新品「生甜甜圈Donut Pop!」。（圖／台中金典酒店提供）

▲台中金典酒店也吃得到生甜甜圈。（圖／台中金典酒店提供）

此外，台中金典酒店新品「生甜甜圈Donut Pop!」嚴選進口日清製粉山茶花高筋麵粉，經過高溫油炸後的甜甜圈外層蓬鬆香酥帶有彈性、內層口感柔軟而輕盈，內餡有濃郁開心果（定價90元/顆）、濃情巧克力（80元/顆）、酸甜檸檬香（80元/顆）、奶油卡士達（70元/顆）等4種口味。8月31日前，綜合口味優惠價一盒4顆299元，需提前2日預訂，到館自取。

而查理布朗烘焙則是直接成立專賣店「雪系町 生ドーナツ」，全台首店5月初進駐微風台北車站，同樣主打每天現點現做的「生甜甜圈」。

關鍵字： 美食雲 生甜甜圈 東京美食

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