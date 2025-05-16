不只住宿　北歐人氣早午餐、台式小吃餐酒館插旗雀客旅館

▲顛覆旅館只能住宿的刻板印象，雀客國際宣布啟動「CHECK in Space計畫」。（圖／雀客國際提供）



記者彭懷玉／台北報導

顛覆旅館只能住宿的刻板印象，看準旅宿市場體驗式經濟崛起，雀客國際今（16日）宣布啟動「CHECK in Space計畫」，預告旗下「雀客旅館 - 台北站前」6月底將進駐「清泉小吃」，網美早午餐「LOST and Found」二店也將插旗台北松江店，預計今年第三到第四季間開幕。

▲「雀客旅館 - 台北站前」附近多外籍旅客、上班族，6月底將推出全新創新品牌「清泉小吃」。（圖／清泉小吃提供）



雀客國際即日起正式啟動「CHECK in Space計畫」，首波打造「跨世代新食尚生活圈」。其中，「上海鄉村 南京16」就位於「雀客旅館 - 台北南京」2樓，3月份率先營運。業者表示，旅館會依各據點特色，尋找合適匹配的餐廳洽談合作，考量「雀客旅館 - 台北站前」附近多外籍旅客、上班族，6月底將推出全新品牌「清泉小吃」，品嚐得到招牌滷肉飯、燉雞湯、生啤，為台灣靈魂小吃注入餐酒館新風貌。

▲「上海鄉村 南京16」就位於「雀客旅館 - 台北南京」2樓。（圖／上海鄉村 南京16提供）



業者透露，2024年開幕即一位難求的北歐風格早午餐「LOST and Found」，二店將進駐「雀客旅館 - 台北松江」，目前正在裝潢中，預計在今年第三到第四季間完工開幕。業者說，除了以上三間，也與其他品牌洽談中，並廣邀各界品牌進駐旗下全台超過52家飯店及旅館據點。

▲「清泉小吃」品嚐得到招牌滷肉飯、燉雞湯、生啤，為台灣靈魂小吃注入餐酒館新風貌。（圖／清泉小吃提供）



雀客國際期望透過引入人氣餐飲、生活品牌與複合式服務，打造「旅館即生活場域」的新型態，滿足住宿、社交、美食等一站式體驗。

▲將捷金鬱金香酒店今年暑期推出「仲夏蟲鳴探險營」。（圖／將捷金鬱金香酒店提供，下同）



另外，若嚮往山河美景的親子族民眾，淡水將捷金鬱金香酒店今年暑期推出「仲夏蟲鳴探險營」，邀請6至12歲小孩遠離3C，一起走進自然，踏入綠意盎然的生態樂園。

▲▼「仲夏蟲鳴探險營」邀請6至12歲小孩遠離3C，一起走進自然，踏入綠意盎然的生態樂園，並體驗手作課程。







一日營有5月24日（六）、6月22日（日）及6月29日（日）三梯次，包括認識各類甲蟲的課程、走訪生態步道尋找昆蟲的足跡，還有創意的手作課程，闖關互動還能獲得營隊專屬小禮物，每人1,800+10%元，凡為將捷金鬱金香酒店房客或淡水地區居民，可免一成服務費。每梯次營隊招收14人即可開班，最多20人滿團。