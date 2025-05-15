平日下午可爽吃3.5小時　王品「聚日式鍋物」延長用餐時間

▲王品「聚日式鍋物」也延長平日下午用餐時間。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

近期多家餐廳紛紛推出平日下午用餐不限時，王品集團旗下「聚日式鍋物」也跟上這股風潮，今年底前，平日下午1點30分至3點進店裡用餐，可以一直待到5點，等於最長可以吃滿210分鐘。

「聚日式鍋物」是王品集團旗下元老級品牌，除了經典雙人海陸瀑布聚、高人氣聚寶熊牛奶湯和麻辣湯外，還有多款消費者熱愛的日式湯頭，自助吧還有多達150多種品項無限吃到飽。

▲聚日式鍋物自助吧提供蔬菜無限放題。（圖／記者黃士原攝）

聚日式鍋物4月底也推出平日下午用餐不限時，12月31日前，周一至周五下午1點30分至3點進店裡用餐，可以一直待到5點，等於最長可以吃滿210分鐘，朋友相聚可盡情暢聊。

▲涮乃葉平日午餐「不限時」活動延至5/29。（圖／取自涮乃葉臉書）

另外，日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」3月推出的平日午餐「不限時」原本5月7日截止，但由於大受好評，業者日前宣布延長到5月29日，5小時的用餐時間，讓民眾能盡情享受吃到飽。

2015年被引進台灣的日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，除了基本湯底昆布高湯外，還可以再從壽喜燒風味湯、和風魚介豚骨湯、健康番茄湯、紅八味麻辣湯、養生枸杞雞肉湯、日式豆乳湯、辣和風味噌湯中，再選1種組成鴛鴦鍋。