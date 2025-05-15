林口喜來登6／21限定供應「勞瑞斯牛肋排」　下周公布訂位網址

▲林口亞昕福朋喜來登酒店與勞瑞斯餐廳合作，6月21日晚餐供應經典烘烤頂級牛肋排。（圖／勞瑞斯提供）

記者黃士原／台北報導

林口人不用跑台北吃了！林口亞昕福朋喜來登酒店與勞瑞斯餐廳合作，6月21日晚餐於1樓宜客樂供應經典烘烤頂級牛肋排，以及自助餐檯吃到飽，餐費暫定2580元+10%，下周一會公布更詳細資訊與訂位網址。

登台已有23年的勞瑞斯牛肋排餐廳，來自美國比佛利山莊，烘烤頂級牛肋排是必吃的經典菜，只取牛的第6-12根牛肋排（Prime Rib），經過4小時的烘烤後，再由牛肋排師傅推著餐車來到桌邊，應消費者的需求切下所需的熟度和份量並端上桌，像是中間部位約為5分熟，前後端熟度比較高。

▲百萬餐車桌邊現切服務也是勞瑞斯特色。（圖／記者黃士原攝）

林口亞昕福朋喜來登酒店昨日在臉書公布，6月21日將在1樓的宜客樂餐廳提供勞瑞斯烘烤頂級牛肋排，百萬餐車桌邊現切服務也將一同重現。這場限定餐會以半自助餐（Semi Buffet）呈現，除了牛排，自助餐檯上的各式菜色可以無限取用，餐費暫定2580元+10%，下周一會公布更詳細資訊與訂位網址。

▲墨賞新鐵板料理的「酥皮濃湯」。（圖／記者黃士原攝）

另外，深耕台北鐵板料理市場多年的「墨賞新鐵板料理」，再拓新據點，3月開出古亭店，空間設計以法國傳統酒窖為靈感，暖色系光影層層交疊，打造出沉靜典雅的氛圍，套餐包含開胃前菜、湯品、沙拉、主餐、甜點、飲品，以及鐵板炒飯。

▲煙燻鮪魚沙拉。（圖／記者黃士原攝）

前菜推薦「焗烤馬介休魚」，以葡萄牙傳統手法詮釋濃郁歐陸風味；另一道「米蘭燉牛頰配布里歐」，以義大利米蘭傳統手法慢燉牛頰，經長時間熬煮至酥軟入味，保留牛肉纖維細緻彈性，同時融合紅酒、香料與蔬菜自然甘甜；沙拉則提供煙燻鮪魚、橙香油封鴨腿、水果優格可選擇。

▲主菜波士頓龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

▲活鮑魚佐波特酒醬。（圖／記者黃士原攝）

主菜部分，匯集波士頓活龍蝦、北海道干貝、野生花尾蝦等頂級海味，搭配熟成牛排、日本和牛、戰斧黑毛豬排等肉類，依不同口味偏好交錯搭配。餐廳推薦「活鮑魚佐波特酒醬」，選用南非活鮑魚以海帶悶煮入味，再搭配松露波特酒干貝雞汁奶油醬，鮑魚Q彈細緻，醬汁層次分明，鮮味綻放。「波士頓活龍蝦」分別以乾煎與焗烤兩種手法料理，乾煎佐生蠔奶油醬，焗烤則搭配松露奶油醬。

▲本A5和牛排及和牛捲。（圖／記者黃士原攝）

肉品主菜方面，「戰斧黑毛豬排」以鐵板慢煎手法鎖住肉汁，搭配自製蘋果香草醬，入口清爽不膩；「白蘭地櫻桃鴨胸」則以低溫慢煎宜蘭櫻桃鴨，佐以自製白蘭地醬汁。喜愛頂級和牛風味的賓客，則不可錯過「日本A5和牛排及和牛捲」，選用日本認證A5等級和牛，和牛捲是薄片包裹新鮮蔬菜及飛魚卵，牛排則在鐵板輕煎至恰到好處，外層微酥、內餡鮮嫩。