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奧地利宮殿式奢華酒店開幕！7亮點一次看　每月有主題早午餐

▲▼安納塔拉維也納漢森宮酒店。（圖／業者提供）

▲安納塔拉維也納漢森宮酒店開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

安納塔拉酒店品牌現在正式進軍奧地利，全新翻修開幕的「安納塔拉維也納漢森宮酒店（Anantara Palais Hansen Vienna Hotel）」座落於維也納歷史悠久的環城大道上，距離維也納機場僅25分鐘車程，本篇就整理酒店7大亮點，告訴你值得一住的理由。

亮點 1：歷史與現代交融的建築地標
安納塔拉維也納漢森宮酒店為維也納新文藝復興建築代表作，保留著名建築師漢森男爵過去的經典設計元素，包括大理石地板、灰泥天花板、愛奧尼亞式柱子，以及被列入遺產名錄的樓梯。飯店位於市中心金融區，步行即可抵達有「維也納小巴黎」之稱的 Servitenviertel 區，結合大都會的優雅與歷史氛圍。

▲▼安納塔拉維也納漢森宮酒店。（圖／業者提供）

▲安納塔拉維也納漢森宮酒店高級露台客房。

亮點 2：152間全新翻修客房　舒適奢華升級
全館共152間客房與套房皆以中性色調裝潢，搭配來自三個內庭的自然採光，營造出安靜隱密的住宿空間。房內配備大理石浴室、Acqua di Parma沐浴用品、三層隔音設計、3.5米高天花板與大型窗戶；部分房型設有陽台，可俯瞰綠意盎然的環城大道。

▲▼安納塔拉維也納漢森宮酒店。（圖／業者提供）

▲▼總統套房起居空間和衛浴。

▲▼安納塔拉維也納漢森宮酒店。（圖／業者提供）

亮點 3：全維也納最大總統套房　空間可達124坪
總統套房為全市面積最大，達270平方米（約81坪），設有七個法式陽台、一座配備三角鋼琴的休息區及專屬用餐空間，大理石浴缸位於窗邊。套房最多可擴展至四間臥室，總面積達408平方米（約124坪），適合舉辦私人宴會與音樂活動。

▲▼安納塔拉維也納漢森宮酒店。（圖／業者提供）

▲▼酒店的Theos Bar。

▲▼安納塔拉維也納漢森宮酒店。（圖／業者提供）

亮點 4：三間特色餐廳　米其林主廚操刀、每月主題早午餐
飯店設有三間風格餐廳。其中米其林星級餐廳 Edvard 由主廚 Paul Gamauf 主理，推出結合永續與創意的套餐式菜單；Theo’s 酒廊與酒吧融合維也納咖啡文化與高級調酒體驗，日夜呈現不同風貌；新開幕的 Brasserie Sophie 餐廳則以全球視角詮釋奧地利美食，每月推出主題早午餐，名稱取自漢森男爵夫人。

▲▼安納塔拉維也納漢森宮酒店。（圖／業者提供）

▲芳療室空間。

亮點 5：800平方米水療中心　中西合璧療程全面升級
佔地800平方米的安納塔拉水療中心設有六間芳療室（包含雙人套房與女性專區），配備芬蘭三溫暖、土耳其蒸氣浴與低溫三溫暖。另有多項療程如 Valmont 與 Elemis 臉部護理、身體塑形與強脈衝光療等。健身中心與環城大道沿線的跑道則適合運動與慢跑愛好者。

亮點 6：深度在地體驗　漢森導覽與葡萄酒文化之旅
旅客可參加由熟知漢森歷史的導遊帶領的在地導覽行程，參訪玻璃與吊燈藝術工作室 Lobmeyr。溫暖季節則可前往維也納葡萄園，體驗在地酒莊風味與小酒館美食。此外，飯店亦提供廚藝課程，傳授經典奧地利料理如粗麵湯餃與皇帝煎餅的製作技巧。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

亮點 7：維也納最大宴會空間　婚禮與會議場地首選
飯店擁有全市最大的宴會廳，可容納最多265位賓客，並設有自然採光、獨立出入口與漢森設計的經典門廳。另配備董事會議室、私人閱覽室與八間會議空間，適合舉辦各式商務與私人活動。

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